¡Prepárate! Corte de LUZ el 12 de marzo: AQUÍ los distritos que se verán afectados el jueves

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Sin luz hasta por 9 horas! Conoce qué distritos se verán afectados con el corte del servicio eléctrico programado para el jueves 12 de marzo en el país, de acuerdo al más reciente reporte de Hidrandina.

Motivo del corte de luz el 12 de marzo

Si estabas pensando en usar algún electrodoméstico o cargar tu móvil este jueves e incluso trabajar de forma remota, ten en cuenta el anuncio de la empresa Hidrandina, responsable de la distribución eléctrica en el norte del país.

Hasta el cierre de esta nota de Exitosa, reveló la lista de distritos que no contarán con energía eléctrica de forma temporal. ¿Por qué? Pues bien, la restricción del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento y acciones necesarias para evitar averías futuras y seguir brindando un servicio de calidad a los usuarios.

En ese marco, exhortó a los vecinos de las zonas afectadas con el corte de luz que tomen medidas previsionales para aminorar el impacto de la suspensión.

¿En qué distritos no habrá luz el jueves?

Hidrandina dio a conocer, a través de su página web, que puedes acceder a través de este ENLACE, que ejecutará corte de luz en distritos de la regiones de La Libertad, Cajamarca y Áncash, en los siguientes horarios:

La Libertad

En Trujillo desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.: Intersección de la Av. Federico Villareal con Laredo - Samne, Sector El Bosque.

Intersección de la Av. Federico Villareal con Laredo - Samne, Sector El Bosque. En Huanchaco desde las 8:30 a.m. hasta la 1:30 p.m.: C.P.M El Milagro Mza. A F, 5, 7, 8, 24, 16, 17, 18, CP Men. El Milagro I

Mza. A ,1,2, 8,9, 10,11, 13, 15, 16,18, 23, 24,24-A, Ca. San Martin Nº Mza. 7, Av. Industrial Nº Mza. 11, Ca. Atahualpa Cda.1

Ca. Miguel Grau Cda. 6, 5, Juan Velazco MZ.01, CP Men. El Milagro II, Mza. 15, CP Men. El Milagro III Mza. 1,5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 13, 15, 16, 23,24 , Ca. San Martín Mza. 8, 08-A, Ca. Miguel Grau Cda. 7 , CP Me. El Milagro VI-B Mza. A, F, G,2, 13, 13-B.

Cajamarca

En Guzmango/ Contumaza desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.: Pueblo Guzmango. Santiago, Las Tayas, Cruz Grande, Totorillas, Pampa La Montaña, El Marín, Chausibolán. Anexo Peña Bolan.

desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.: Pueblo Guzmango. Santiago, Las Tayas, Cruz Grande, Totorillas, Pampa La Montaña, El Marín, Chausibolán. Anexo Peña Bolan. Tantarica/Contumaza desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m .: Pueblo Catán. Altamizas, Cholol Alto y Bajo.

.: Pueblo Catán. Altamizas, Cholol Alto y Bajo. San Benito/Contumaza: Pueblo San Benito, Pueblo Yetón, AA. HH. La Huaca, AA. HH. Portada, AA. HH. Pueblo Nuevo, AA. HH. Jaguey, AA. HH. Shimba, AA. HH. La Villa, Aa. Hh. La Banda, AA. HH. El Algarrobal. Santa Ana, Los Incas, Palo Blanco, Chapolan, La Cienega, El Turral.

Áncash

Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Arancay y Jircan / Huamalies/Huanuco: Magam Patay, Querobamba, Campamento, Chequias, Huancash, Lourdes, Tarapampa, Jircan, Urpish, Minas, Pirush, Chocopampa, Quepacara, Carpa, Brillante, Huaca Rumi, Huallacancha, Puqui, Huanpoy, San Francisco de Catas, Chincho y Coyas.

Es así como, a través de sus redes sociales, Hidrandina anunció que ejecutará un nuevo corte de luz en distritos de Cajamarca, Áncash y La Libertad el jueves 12 de marzo.