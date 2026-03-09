SIN AGUA hasta por 12 horas el 11 de marzo: ¿Qué distritos se verán afectados?

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para el miércoles 11 de marzo, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha programado cortes de agua en distritos específicos de Lima Metropolitana. Conoce qué zonas se verán afectadas de manera temporal.

Motivo del corte de agua el 11 de marzo

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal reportó que ejecutará una nueva jornada de restricción temporal del agua potable en distritos de la capital debido a los trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y ejecución de empalmes en la red para seguir brindadno un servicio de calidad.

En ese marco, exhortó a los usuarios de las zonas que se verán afectadas este miércoles a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del recurso hídricos desde ya para aminorar el impacto del corte.

Sin servicio en El Agustino

Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Hatary Llaqta Mz. O-P-Q-R-N-M; Mz. H-I-J-K.

A.H. Hatary Llaqta Mz. O-P-Q-R-N-M; Mz. H-I-J-K. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 78.

Interrupción en Lurigancho

Áreas afectadas: A.H. San Antonio de Carapongo 3ra etapa, A.H. Lucho Bueno- E. Carapongo, APV Cruz de Mayo de Carapongo, Asoc. Unión Juventud Pachacútec.

A.H. San Antonio de Carapongo 3ra etapa, A.H. Lucho Bueno- E. Carapongo, APV Cruz de Mayo de Carapongo, Asoc. Unión Juventud Pachacútec. Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 136.

En Independencia

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. 31 de Diciembre, A.H. 5 de Marzo, A.H. Horacio Zevallos Gámez, Urb. Popular Túpac Amaru. A.H. 21 de Abril, A.H. Cahuide, A.H. Corazón de Jesús, A.H. 1ro de Mayo, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, A.H. Santa Rosa, A.H. Horacio Zevallos Gámez, P.J. Condorcanqui, P.J. José Olaya, U. Pop. Túpac Amaru.

A.H. 31 de Diciembre, A.H. 5 de Marzo, A.H. Horacio Zevallos Gámez, Urb. Popular Túpac Amaru. A.H. 21 de Abril, A.H. Cahuide, A.H. Corazón de Jesús, A.H. 1ro de Mayo, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, A.H. Santa Rosa, A.H. Horacio Zevallos Gámez, P.J. Condorcanqui, P.J. José Olaya, U. Pop. Túpac Amaru. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 334.

Recomendaciones ante el corte de agua

En caso el servicio no se vea restablecido en el horario indicado, Sedapal les recuerda a los usuarios a comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano para saber el motivo de la demora.

También da a conocer algunas recomendaciones ante el corte del servicio de agua potable:

Reserva de agua temprano: Llena recipientes limpios con tapa.

Usa el agua con responsabilidad: Dúchate rápido y reutiliza el agua de lavado.

Asegura la higiene: Lava tus manos y desinfecta superficies.

Ten reserva para el consumo: Almacena agua para beber y cocinar separadamente.

En ese marco, es ideal conocer los distritos que se verán afectados con el corte de agua programado por Sedapal este miércoles, 11 de marzo.