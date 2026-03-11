Paro del 12 de marzo: Taxistas evalúan sumarse a la protesta y rechazan el bono de solo S/120

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el secretario de Defensa Legal de Taxis Amarillos de Lima y Callao, Johnny Martel, dio a conocer que el gremio aún evalúa su participación en el paro nacional e indefinido convocado para el 12 de marzo. Además, expresó su rechazo al bono de 120 soles que otorgará el Gobierno, al considerar que no cubre el gasto real.

Definirán participación

En entrevista con Katyuska Torres para Exitosa Te Escucha, Martel explicó que hasta el último martes 10 de marzo en un reunión mediante Zoom, se había decidido no participar en el paro, sin embargo, hoy ha cambiado todo y habrá una nueva reunión y para las 5:00 p. m.

"Vamos a volver a tener una reunión vía Zoom, pero esto va a depender de la reunión que el día de hoy tengamos en la Comisión de Transportes con el congresista Juan Carlos Mori y con Carlos Zeballos, entonces de acuerdo a eso se va a evaluar si mañana vamos a paro", explicó.

Además, informó que más allá de su decisión, exigen que la activación de los chips de GNV que fueron bloqueados sean activados con tiempo, pues el sistema puede demorar y los miembros del gremio buscan evitar ir al grifo y encontrarse con su chip bloqueado.

Desacuerdo con bono

Asimismo, el secretario de Defensa Legal de Taxis Amarillos de Lima y Callao señaló que tuvieron reuniones con el Ejecutivo en las que pidieron que el bono seas de 800 soles debido a la grabe afectación de la economía de los taxistas.

"120 soles lo tomamos la verdad como una burla, como un insulto, porque no alcanza para nada, es una ofensa, es una ofensa total. Hoy día, en plena entrevista en vivo, todos quieren plegarse al paro justamente por el tema del bono, les ha afectado tremendamente", indicó.

En ese sentido, informó que debido al alza en los combustibles y largas colas en grifos hay taxistas que han decidido dejar de trabajar, pues indica que no pueden trasladar esos costos a los pasajeros porque no lo pagarán: "La afectación ha sido muy gran, más de 5 días de afectación económica y eso es lo que queremos que se restablezca".

El 80% de taxis se abastece con GNV, por lo que se han visto afectados por el desabastecimiento, mientras que el 15% tiene GLP, quienes se vieron afectados por el alza en los combustibles.

Es así que el secretario de Defensa Legal de Taxis Amarillos de Lima y Callao, Johnny Martel, indicó que su gremio aún evalúa su participación en el paro del 12 de marzo, la respuesta la tendrán as la 5:00 p. m, de hoy.