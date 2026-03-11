¡Atención! Marina de Guerra advierte continuación de fuertes oleajes en el litoral: Aquí los detalles

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tener en cuenta! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la continuación de oleajes anómalos de hasta fuerte intensidad en el litoral peruano.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 09-26 de la DHN, este fenómeno estará presente desde hoy, miércoles 11, hasta el 18 de marzo. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), persistirá el oleaje de nivel moderado del suroeste, disminuyendo a ligero a partir de la tarde del jueves 12, incrementando nuevamente a moderado desde la noche del viernes 13 y regresando a ligero desde la mañana del lunes 16 de marzo.

Con referente al litoral centro (al sur de Salaverry hasta Huarmey), será la misma condición que en el litoral norte. Asimismo, desde el sur de Huarmey hasta San Juan de Marcona, el oleaje moderado se intensificará a nivel fuerte durante la tarde viernes 13, decreciendo a moderado en la mañana del domingo 15 y finalmente disminuyendo a ligero en el transcurso de la tarde del lunes 16.

Vale mencionar también que, las condiciones para el litoral Sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna) son iguales a las últimas mencionadas.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Aviso de Oleaje.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.