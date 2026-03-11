RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Temblor sacude Lima HOY, 11 de marzo: Magnitud y epicentro del sismo de este miércoles

Un nuevo sismo sacudió el país este miércoles, 11 de marzo. Conoce cuál es la magnitud del movimiento telúrico que sorprendió Lima esta mañana.

Temblor sacude Lima.
Temblor sacude Lima. (Composición Exitosa)

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/03/2026

Revisa el reporte oficial del último sismo que sacudió Perú este miércoles, 11 de marzo. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el último movimiento telúrico se registró en Lima: ¿con qué magnitud y cuál fue el epicentro?

Temblor en Lima: Magnitud y epicentro

Una nueva alerta sísmica se registró en el país en la mañana de este miércoles, precisamente alrededor de las 11:12 a.m. De acuerdo al boletín informativo del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, el último temblor que sorprendió a la ciudadanía fue de magnitud 3.5 a 5 kilómetros al sureste de Chilca, Cañete, en Lima.

 

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados Cañete IGP Lima Movimiento Telúrico Sismo temblor

