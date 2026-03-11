Temblor sacude Lima HOY, 11 de marzo: Magnitud y epicentro del sismo de este miércoles

Boletín informativo
11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/03/2026
Revisa el reporte oficial del último sismo que sacudió Perú este miércoles, 11 de marzo. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el último movimiento telúrico se registró en Lima: ¿con qué magnitud y cuál fue el epicentro?
Temblor en Lima: Magnitud y epicentro
Una nueva alerta sísmica se registró en el país en la mañana de este miércoles, precisamente alrededor de las 11:12 a.m. De acuerdo al boletín informativo del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, el último temblor que sorprendió a la ciudadanía fue de magnitud 3.5 a 5 kilómetros al sureste de Chilca, Cañete, en Lima.