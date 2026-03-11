Premier Denisse Miralles descarta que Petroperú sea privatizada: "Nunca fue una solución"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, afirmó que Petroperú no será privatizada. Asimismo, señaló que el decreto aprobado durante su gestión como ministra de Economía plantea soluciones responsables para garantizar el funcionamiento óptimo de la empresa estatal.

Descarta que Petroperú sea privatizada

La premier Denisse Miralles aseguró que el Gobierno adoptó una postura "bastante clara" respecto al manejo de "la empresa de todos los peruanos", Petroperú.

"Desde el primer momento fuimos bastante claros indicando que Petroperú no se privatiza (...) Nunca estuvo en el plan privatizarla, nunca fue una solución", aseguró.

Miralles, quien anteriormente ocupó la titularidad del Ministerio de Economía durante el gobierno de José Jerí, indicó que para solucionar los problemas financieros de la empresa se emitió un decreto de urgencia para lograr optimizar la operatividad de esta industria.

En ese sentido, indicó que las medidas adoptadas también prestan atención a la "gran deuda" que tiene la empresa con diferentes acreedores con el fin de atenderla de forma responsable. Añadió que se busca la reactivación de los activos de la empresa para asegurar el bienestar que debería.

Indicó que ya se han dado avances respecto a la restructuración orgánica. Así, se ha dado paso a reducir la cantidad de gerencias al interior de la empresa, pasando de las 39 a las 19 direcciones. Esta medida forma parte de la planificación para encontrar el tamaño indicado de la empresa para que pueda ser eficiente.

En ese sentido, reiteró que el Gobierno ha adoptado "la opción responsable" que permita a los peruanos mantener esta empresa estatal como en sus mejores años. "Mantenerla como era antes, una empresa que producía ingresos al país", indicó.

La premier asegura que estas medidas apuntan a que Petroperú sea administrada de manera profesional, técnica y financieramente responsable. Ello, para evitar que la gestión esté sujeta a "disputa políticas" o vuelva a generar presión fiscal sobre los recursos del Tesoro Público.

Respalda medidas del Gobierno

Miralles informa que las medidas adoptadas por el Gobierno ante las crisis. Ante ello, el Ejecutivo implementó medidas de priorización, reducción del tránsito y racionalización del GNV con el fin de no perjudicar a más de 2 millones de hogares. " Se iban a quedar sin gas a los dos o tres días de iniciada esta crisis", indicó.

"Eso es lo que hemos evitado con estas medidas, no son improvisadas, son medidas rápidas, medidas pensadas. Se convocó a las entidades responsables, sí se hizo una evaluación técnica y legal, pero rápida", aseveró.

Así, indicó que las medidas adoptadas por el comité de crisis han permitido reducir el tránsito vehicular y el consumo de los combustibles. Reafirmó que para el domingo 15 se estima la restitución del gas natural para grifos e industrias.

