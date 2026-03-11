ATU lamenta decisión de la Fiscalía y PJ de liberar a sujeto que atropelló a fiscalizador en el Jorge Chávez

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado 6 de marzo, un video se convirtió en viral en las redes sociales tras mostrar un repudiable acto ocurrido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Luego de ser intervenido, un sujeto, a bordo de un auto blanco, embistió a un fiscalizador de ATU y a un agente de la PNP en un intento de escapar de las autoridades.

Por suerte, otros efectivos de la Policía Nacional del Perú lograron capturar al conductor que fue identificado como Julio Rosales Huerta quien luego fue puesto a disposición de la justicia. La entidad adscrita el MTC exigió una sanción ejemplar al asegurar que el hecho pudo terminar en tragedia.

Fiscalía y PJ liberar a sujeto que atropelló a fiscalizador de ATU

Lamentablemente, el pedido de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y el Callao quedó en nada luego que la Fiscalía y el Poder Judicial decidieran darle libertad con comparecencia al sujeto que embistió al fiscalizador y al agente de la policía.

A través de un comunicado, la entidad que administra el transporte público en la capital y el primer puerto, aseguró que esta postura es completamente inaceptable y quita autoridad a los organismos encargados y que actuó con dolo lo cual quedó demostrado en todos los videos expuestos.

"Hechos de esta naturaleza vulneran el principio de autoridad y ponen en riesgo la integridad de quienes cumplen funciones de control en beneficio de la ciudadanía. Por ello, exhortamos a las autoridades a asegurar el respeto a la ley y al orden jurídico", indicaron.

ATU rechaza liberación de sujeto

Darán seguimiento al caso

En esa misma línea, ATU dejó en claro que realizarán el seguimiento adecuado a la integridad de su fiscalizador afectado y también del efectivo de la PNP.

"Como institución, reiteramos nuestro respaldo al fiscalizador de ATU y al efectivo policial afectados. Continuaremos brindando acompañamiento y seguimiento al caso, en resguardo de nuestros trabajadores y del interés público", indicó.

Es importante precisar que esta no es la primera vez que sucede un hecho similar ya que semanas atrás un colectivero también atropelló a un fiscalizador por varios metros. Este contaba con una larga lista de papeletas cuales superaban los miles de soles.

En resumen, ATU rechazó profundamente la decisión tomada por la Fiscalía y el Poder Judicial de dar libertad con comparecencia al chofer que embistió a uno de sus fiscalizadores a un efectivo de la PNP en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.