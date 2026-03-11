Asesinan a policía en la puerta de su casa en el Callao: suboficial investigaba a mafias de extorsión

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho de violencia sacudió al Callao luego de que un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) fuera asesinado a balazos por sicarios cuando se encontraba frente a su vivienda, en el distrito de Bellavista.

El ataque ocurrió alrededor de las 5:30 a. m. en la calle Dos B, a pocos metros de la avenida Insurgentes y de la propia sede de la Depincri donde prestaba servicios.

El crimen ocurrió cuando el efectivo terminaba su jornada laboral en el área de investigación de la División de Investigación Criminal (Depincri) del Callao. La víctima se hallaba en la puerta de su casa y fue sorprendida por delincuentes armados que abrieron fuego sin mediar palabra.

El efectivo laboraba activamente en el Depincri del Callao.

La víctima fue identificada como el suboficial Maicol Ramírez León, quien recibió al menos nueve impactos de bala durante el atentado. Vecinos informaron que Ramírez León llevaba consigo una mochila y las llaves de su vivienda cuando fue atacado.

El agente, quien se encontraba desarmado y portando sus pertenencias personales, incluyendo una mochila con sus envases de comida, signos de que regresaba de culminar su turno de trabajo en el área de investigación, falleció de manera instantánea sobre la vereda.

Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es que el asesinato estaría relacionado con las funciones de Ramírez León en la investigación de delitos en el Callao.

Según Latina Noticias, el agente había decidido mudarse a esa zona hace menos de un año, tras recibir amenazas vinculadas a su labor policial. Esta línea de investigación cobra fuerza debido a las circunstancias del ataque y la aparente planificación previa por parte de los agresores.

Sicarios llegaron en auto

Tras el ataque, los sicarios huyeron hacia un vehículo rojo que los esperaba a pocos metros para facilitar el escape. Peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron a la escena para el levantamiento del cadáver y la recolección de casquillos de bala.

Asimismo, las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Bellavista ya están en manos de los investigadores, pues habrían captado el rostro de los atacantes y el trayecto del vehículo utilizado para la fuga.

La pareja del policía, que llegó al lugar de los hechos, prefirió no hacer declaraciones. Familiares del agente, originarios de Huacho, coordinaron con las autoridades para los procedimientos correspondientes.

El asesinato del suboficial Maicol Ramírez León no solo enluta a la Policía Nacional, sino que también refleja la creciente amenaza del crimen organizado en el Callao.