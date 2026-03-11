Fiscalía sancionará alza de precios de gasolina y GLP desde este jueves 12, confirmó el Gobierno

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el alza excesiva de precios de combustibles como gasolina, GLP y diésel en grifos de Lima, la premier Denisse Miralles condenó el acaparamiento injustificado, pues existe stock suficiente de cada uno. Advirtió que Fiscalía sancionará la especulación.

No existe ninguna alerta de escasez de combustibles, afirmó premier

La presidenta del Consejo de Ministros se pronunció este jueves ante los precios elevados en diversos establecimientos, pese a que el Gobierno anunció una mejora sustancial frente a la crisis del gas natural.

"Hay combustible suficiente de todo, de GLP, de Diésel. Entonces, no debería haber un alza en los precios. Esta se da cuando hay escasez, pero la escasez no es tal. Hay acaparamiento, están especulando con los precios", señaló.

Según Miralles, esto se refuerza en los comités de crisis convocados por el Gobierno, donde las empresas de hidrocarburos reportan que, hasta el momento, no se emitió ninguna alerta de eventual escasez de combustibles.

Incluso, reiteró que los cargamentos programados en los próximos días permitirán reforzarán el abastecimiento.

"Tampoco debería afectar a los bienes de pan llevar porque tampoco es que se haya cortado el tránsito en vías troncales por donde hay desplazamiento de estos productos", agregó la presidenta del Consejo de Ministros.

Incrementos de precios en grifos a nivel nacional.

Operativos fiscalizadores contra alza de precios iniciarán este jueves

En ese sentido, anunció que el Ejecutivo reforzará la fiscalización contra estas malas prácticas en la comercialización de combustibles, con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Sin embargo, Miralles advirtió que las sanciones a las empresas que especulen se intensificarán con dos entidades más: Fiscalía y SUNAT.

"También serán invitados el Ministerio Público y Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), con el objetivo de generar mayor riesgo de sanción para los empresarios que incurran en prácticas irregulares", precisó.

Junto a ellos, este jueves 12 de marzo se pondrá en marcha un operativo de mayor alcance para verificar el cumplimiento de las normas, acción que se repetirá el viernes. Según Miralles, ello debería reducir los precios.

Estas acciones de fiscalización no se limitarán a la capital, sino que se desplegarán a nivel nacional, considerando que muchos transportistas que abastecen Lima provienen de regiones de todos los rincones del país.

