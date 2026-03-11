Tragedia en Lurigancho - Chosica: Chofer y menor de 6 años mueren tras impacto de volquete contra vivienda

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tragedia en Lurigancho - Chosica. Un volquete con piedra chancada terminó impactando contra una vivienda ubicada en Carapongo. Producto de este accidente, el chofer y un menor de seis años perdieron la vida. Poco después, lugareños acudieron a la sede de la empresa y quemaron llantas en protesta por lo ocurrido.

El fatídico hecho ocurrió este miércoles 11 de marzo aproximadamente a las 8 y 30 de la mañana. Al respecto, un equipo de Exitosa conoció que el jefe de Serenazgo de Carapongo, Javier Marquiño, indicó que el volquete venía avanzando a alta velocidad por la avenida Asociación Huancayo.

Cabe señalar que, presuntamente se le habrían vaciado los frenos al conductor lo que generó que perdiera el control de la unidad colisionando contra algunos transeúntes, una mototaxi que se encontraba estacionada a un costado de la vía y finalmente terminó empotrándose contra una vivienda de material noble en donde se encontra el menor de edad junto a una madre.

"En el trayecto se fue llevando una mototaxi y varios peatones, de lo cual hay cuatro heridos en el lugar los cuales han sido trasladados por la ambulancia de bomberos de Huachipa y así como en un patrullero de Serenazgo de Carapongo al hospital de Ate Vitarte, donde están siendo atendidos", indicó el jefe de Serenazgo de Carapongo.

En tal sentido, añadió que en la zona del fatídico accidente, el volquete se ha volteado chocó contra la escalera de una vivienda y el concreto chocó con casa prefabricada donde estaba un niño con su mamá.

"El niño fue trasladado grave al hospital al parecer ha fallecido, la mamá también está grave ya que el conductor del volquete también ha fallecido", manifestó Marquiño Balbín.

Los vecinos se pronucian tras el grave accidente

Posteriormente al fatal siniestro, los vecinos de dicha zona se pronunciaron para denunciar que no es la primera vez que un volquete de la empresa de nombre Chancadora desata tal accidente.

Debido a que hace nueve años sucedió lo mismo acabando con la vida de una familia entera. Los residentes han llegado a exteriores de la empresa que está ubicada a dos cuadras de donde ocurrió el accidente, han ingresado y han prendido llantas. Exigen que la entidad pueda ser cerrada.

