VMT: Alumnos extorsionaban a sus propios profesores para aprobar el año escolar

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que la extorsión se ha convertido en uno de los flagelos más preocupantes en la actualidad. Ahora, esta lamentable situación parece haberse trasladado a los colegios luego de la denuncia de seis docentes de una institución educativa en Villa María del Triunfo

Escolares extorsionaban a sus profesores en VMT

Exitosa pudo conocer que dos alumnos de quinto de secundaria del colegio República de Ecuador estaban amenazando a sus profesores con la finalidad de que los pase de año. Según los maestros, en los últimos días habían recibido mensajes y videos extorsivos por lo que de inmediato denunciaron el hecho ante las autoridades.

Por ello, Exitosa conversó con el coronel Holger Obando, jefe de la Brigada Contra el Crimen en Lima Sur de la PNP para conocer más detalles del operativo donde se logró capturar a los dos alumnos, uno menor de edad de 17 años y otro de 19.

"La Policía Nacional del Perú ha logrado una importante captura de dos sujetos que se encuentran investigados por el delito de extorsión. El 12, 13 y 15 de diciembre, docentes de la institución educativa República de Ecuador en Villa María del Triunfo, venían recibiendo mensajes extorsivos en sus teléfonos personales bajo el condicionamiento de no atentar contra la vida de ellos, tenían que aprobar a los alumnos de quinto", indicó.

Cruzaron información y confirmaron los hechos

Con todos los elementos obtenidos, se realizó el cruce de información la cual dio con el paradero de estos dos implicados. El hecho determinó que fueron los responsables de estas amenazas por lo que se ordenó su captura de manera inmediata.

"La policía desplegó sus fuerzas y logró, en el lapso de tres horas, detener a las dos personas que estarían implicadas en este evento con contenido delictivo. Luego de hacer el cruce de la información, se determina que una persona de 19 años, alumno de esa institución educativa, había adquirido ese chip y que lo estaría usando otro de sus compañeros de 17 años", añadieron.

En esa misma línea, el coronel precisó que se logró la confesión de ambos detenidos quienes reconocieron que enviaron estos mensajes por miedo a jalar el año escolar.

"Tenemos a dos detenidos, ambos varones. El primero de ellos, de 19 años, aceptó ser el titular de la línea y que lo adquirió para hacerle un favor a su compañero que era menor de edad. Este confirmó que era autor de los mensajes justificando su accionar asegurando que temía ser jalado de año", finalizó.

De esta manera, dos alumnos extorsionaban a sus profesores en el colegio República de Ecuador de Villa María del Triufno para que puedan aprobarles el año escolar.