Víctor Revoredo asegura que el 99.9% de la PNP son "gente buena": "Los irrecuperables son capturados"

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el jefe de la División de Investigación de Extorsiones, coronel Víctor Revoredo, aseguró que el 99.9% de integrantes de la Policía Nacional son "gente buena" y señaló que los "irrecuperables" son descubiertos por los mismos policías.

El amor a la PNP está en el ADN

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Revoredo, ante el cuestionamiento de la captación de miembros de la PNP en organizaciones criminales, sostuvo que para ser miembro de la institución hay que tener "ese ADN que caracteriza a un policía".

Señaló que en toda organización hay gente buen y mala, pero sostuvo que la mayor parte de la PNP está formada por gente buena. Además, resaltó que los propios efectivos capturan a los malos efectivos.

Lucha contra la criminalidad

Respecto al avance en la lucha contra la criminalidad que atormenta a nuestro país, calificó el problema como un mal endémico que se ha extendido y en ese sentido se están tomando decisiones a corto y mediano plazo, entre ellas la creación de la Dirección de Investigación de Extorsiones.

"Yo veo, en mis 34 años de servicio, veo que hay un líder, que es el señor presidente de la República que nos ha confiado a nosotros [el trabajo]", sostuvo.

Por otro lado, reveló que el distrito en el que se registran los índices más altos de criminalidad es en San Juan de Lurigancho y sostuvo que se debería a la presencia de dos penales, el que lleva el nombre del distrito y el penal Castro Castro.

"Las familias [de los reos] tienen la necesidad de cohabitar en esas inmediaciones y empieza una de las debilidades más grandes que es la informalidad (...) y eso va diseminando delitos conexos. Esa necesidad de supervivencia, les hace que tengan un ecosistema alrededor de estos establecimientos penitenciarios", explicó.

Señaló que el Estado debe controlar la migración, ya que lamentablemente, en algunos casos hay gente de mal vivir que solo llega al Perú a sumarse a la ola de criminalidad.

"Basta ya, basta ya, me desenfundan un arma, cueste lo que cueste, por los intereses de los peruanos vamos a responder", envió un mensaje a aquellos que se han sumado al problema de la inseguridad.

Finalizó asegurando que la PNP va a vencer en la guerra contra la extorsión y el sicariato, indicó que su división viene trabajando con los transportistas que vienen brindando información para lograr librarlos de la tortura de ser amenazados.

