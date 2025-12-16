¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Este es el tipo de cambio del martes, 16 de diciembre

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Comprender cómo y por qué fluctúa el tipo de cambio del dólar permite anticipar escenarios económicos. Por ello, te revelamos cuál es el precio actual de esta divisa en Perú en la jornada de este martes, 16 de diciembre.

Precio del dólar este 16 de diciembre

¿Subió o bajó el dólar? Es una de las interrogantes que muchos se realizan en estas fechas próximas a celebrarse la Navidad. Pues bien, entender el comportamiento de esta moneda extranjera te permite tomar decisiones informadas sobre el ahorro, las inversiones, los viajes y las compras, evitando así pérdidas o afectaciones a tu economía.

Asimismo, cabe destacar que el precio de esta divisa es un indicador de la salud económica y estabilidad financiera tanto para las personas como para las empresas. En ese marco, una entidad que te permite conocer la fluctuación del dólar de forma diaria es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Este organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) te muestra los valores del dólar, utilizados como referencia en operaciones tributarias, aduaneras y contables en todo el país, y se actualizan diariamente para garantizar transparencia en las transacciones oficiales. A continuación el tipo de cambio para la compra y venta en Perú:

MARTES, 16 DE DICIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este lunes, 15 de diciembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3.365 S/ 3.375

Es así que según los valores reflejados en la página oficial de la Sunat, se refleja que el tipo de cambio presentó una leve variación, ¡al alza!, en comparación con el día de ayer, lunes 15 de diciembre, donde la compra era de S/3.363 y la venta a S/3.373.

Recuerda que el precio del dólar puede variar conforme pasen las horas debido a una serie de factores, entre ellos:

Las decisiones del Banco Central de Estados Unidos (la Reserva Federal FED).

Precio de los commodities : Perú exporta cobre y oro; si sus precios suben, ingresan más dólares al país y el tipo de cambio puede bajar.

Perú exporta cobre y oro; si sus precios suben, ingresan más dólares al país y el tipo de cambio puede bajar. Intervención del BCRP: El Banco Central de Reserva del Perú puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.

El Banco Central de Reserva del Perú puede intervenir comprando o vendiendo dólares para en el tipo de cambio. Ley de oferta y demanda.

Tipo de cambio mercado paralelo

Otros valores que debes tener en cuenta es el tipo de cambio en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú, que según el portal cuantoestaeldolar.pe, cotiza de esta manera:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.360 | Venta S/ 3.380.

Precio dólar Sunat y paralelo.

Así cerró el dólar ayer

El precio del dólar en el país cerró ayer, 15 de noviembre en 3,3720, (con una apertura de 3,3695). Mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un promedio de 3,3702, con un máximo de 3,3720 y un mínimo de 3,3690, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Cotización del dólar ayer, 15 de diciembre.

El seguimiento del comportamiento del dólar en Perú te permitirá entender y anticipar las fluctuaciones del tipo de cambio como hoy, martes, 16 de diciembre, y tomar decisiones más estratégicas para cuidar tus finanzas.