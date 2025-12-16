¡Confirmado! Este 29 de diciembre será feriado en esta región del Perú: AQUÍ todos los detalles

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de despedirnos del 2025, este año regala un feriado más para tomarnos un descanso de nuestras jornadas laborales. Pues bien, se reveló que el 29 de diciembre será feriado en una región del país. Conoce quiénes se verán beneficiados con esta medida.

Ley N.º 4185: Feriado este 29 de diciembre

Llegó y diciembre y con ello una fecha tan esperada por muchos: ¡Navidad!, que se celebra el 25 de este mes; sin embargo, lo que muy pocos sabían era que existe otro día más en que un sector del país podrá alejarse de la rutina laboral e incluso, aprovechar de un último feriado largo este 2025 para simplemente desconectarnos de las responsabilidades cotidianas.

Pues bien, se reveló que de acuerdo a la Ley N.º 4185, se establece como feriado el lunes 29 de diciembre, pero no beneficiará a todos los peruanos, sino a solo una determinada región: ¡La Libertad!

El artículo 2 de la normativa promulgada por el entonces presidente de la República, Augusto B. Leguía resalta que estas tres fechas de descanso son para "perpetuar la proclamación de la independencia nacional realizada en Trujillo". Por consiguiente, únicamente esta región disfrutará de tal feriado.

¿Qué se celebra y quiénes se beneficiarán?

Esta iniciativa permite al departamento norteño celebrar sus 205 años de independencia. Asimismo, la ley resalta que el 29 de diciembre de 1820, José Bernardo de Tagle declaró la independencia de Trujillo en un acto en la plaza de Armas, un evento que comprendía también las actuales regiones de Tumbes, Cajamarca, Amazonas, Piura, San Martín y Lambayeque.

"Declárense días feriados para el departamento La Libertad los días, 29, 30 y 31 de diciembre próximo entrante en que celebra el primer centenario de la proclamación de la independencia nacional, que tuvo lugar en la ciudad de Trujillo el 29 del citado mes de 1920", se lee en el documento oficial.

Para celebrar esta fecha, que beneficia solo a aquellos que nacieron y viven en la Libertad, se realizarán distintas actividades, por lo cual, durante esta jornada, las instituciones públicas y privadas suspenderán sus labores, aunque en el sector privado pueden acordarse compensaciones posteriores.

Cabe destacar que otras regiones del país sí deberán cumplir con sus obligaciones habituales en ese feriado decretado por la Ley N.º 4185.

Es así como todos los ciudadanos de La Libertad tendrán la oportunidad de disfrutar del feriado establecido por la Ley N.º 4185, el 29 de diciembre, aplicable tanto al sector público como al privado.