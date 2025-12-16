Temblor sacude HOY el norte del Perú: Revisa AQUÍ la magnitud y epicentro

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo movimiento telúrico se sintió en la mañana de este martes 16 de diciembre cerca a uno de los balnearios más populares del Perú, alertando a la población costera. Descubre dónde fue su epicentro e intensidad exacta y toma las precauciones necesarias.

Remezón sorprende el norte del Perú

A las 11:05 a.m. de hoy martes 16 de diciembre, se registró un temblor en la región Tumbes que tomó por sorpresa a muchos norteños durante la jornada mañanera.

Según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro fue a 56 kilómetros al sureste de Zorritos, Contralmirante Villar, en el departamento de Tumbes.

La magnitud de este sismo fue de 4 grados exactos en la escala de Richter, y tuvo una profundidad de 44 km. El reporte del IGP catalogó al evento sísmico con una intensidad entre II y III en la escala de Mercalli Modificada.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Ecuador, a 56 km al SE de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes. pic.twitter.com/tgtGxE07Q5 — COEN - INDECI (@COENPeru) December 16, 2025

Este es el segundo remezón sentido en el país en las últimas horas luego del reciente sismo registrado a medianoche en la selva peruana, en Ucayali, de magnitud 4.3.

Recomendaciones a tener en cuenta

Es importante recordar que el Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que registra actividad sísmica constante.

Por ello, Defensa Civil invoca a los ciudadanos a contar con un plan familiar de emergencias vigente y una mochila de emergencia equipada con lo siguiente:

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos. Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.

mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad. Abrigo: manta polar y calzado.

manta polar y calzado. Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates. Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas

cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

La mochila debe ubicarse cerca a la puerta de salida de cada vivienda y lejos de ventanas u objetos de vidrio. Es ideal que se posicione debajo de una mesa o elemento seguro.

Asimismo, el Indeci también recomienda que, durante cualquier emergencia, se procure mantener la calma y evitar el pánico o reacciones que puedan obstaculizar un correcto desplazamiento seguro.

Por ello, es necesario elaborar un plan de evacuación familiar y verificar las vías de salida.

