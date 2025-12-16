"Perú ha comprado más de 8 millones de vacunas contra la influenza", informa asesor del Minsa, Martín Yagui Moscoso

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud anunció la llegada de la influenza AH3N2 al Perú, confirmando dos casos en menores de edad este lunes 15 de diciembre. Ante la alerta epidemiológica, el asesor del Minsa, Martín Yagui Moscoso, informó que el Ejecutivo cuenta con las medidas necesarias para gestionarlo.

Stock de vacunas va disminuyendo

Pese a que el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina, subrayó que la llegada del subclado K de esta gripe no debe generar alarma en la población, el Minsa se mantiene en alerta y constante monitoreo.

En ese sentido, Martín Yagui informó a Exitosa que el Perú adquiere poco más de 8 millones de dosis de vacunas contra la influenza, por lo que la llamada "Súper Gripe", que ya desborda hospitales en el horizonte norte del mundo, no toma desprevenidas a las autoridades sanitarias.

Sin embargo, resalto que el stock de inmunizaciones con el que se cuenta, no ha sido fabricado teniendo en consideración la variante específica de la actual gripe.

"La vacuna de contrainfluenza, con la que nos vacunamos todos los años, tiene tres tipos: contra la influenza AH1N1, contra la influenza AH3N2 y contra la influenza tipo B. O sea, lo que tenemos en esta variante es un pequeño cambio, pequeña variación en lo que es habitual el virus de influenza AHN3N2", detalló.

Campaña de vacunación inició en abril

Yagui Moscoso resaltó que la campaña de vacunación se desarrolla todos los meses de abril de todos los años por parte no solo del Perú, sino también de los países del hemisferio sur de Sudamérica. Esto se inicia en otoño, antes de entrar al invierno, y se prolonga hasta fin de año.

"Obviamente, hacia fines de año, el stock de vacunas debe disminuir justamente porque hemos hecho el trabajo en meses anteriores", precisó.

El asesor ministerial informó, además, que el Ministerio de Salud actualmente publica la lista de establecimientos que cuentan con las vacunas, según regiones, y recordó que el stock va disminuyendo a medida de que nos acercamos a fin de año.

"Lo que estamos haciendo es poner en redes y en la página web del Ministerio de Salud los sitios donde hay vacunas. Estamos tratando de concentrar las vacunas en establecimientos que atienden las 24 horas del día para que la gente tenga mayor acceso", anunció.

Al respecto, precisó que este listado se va actualizando, ya que las población, ante las últimas noticias, va acudiendo en mayor cantidad a los establecimientos.

