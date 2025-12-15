Corte de agua programado para el 16 de diciembre: ¿Tu distrito se verá afectado este martes?

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), a través de su canal de difusión en WhatsApp, reportó que tiene corte programado del recurso hídrico este martes, 16 de diciembre. Conoce en la siguiente nota de Exitosa, qué distritos de Lima Metropolitana se verán afectados por la medida.

¿En qué distritos será el corte de agua?

De acuerdo al más reciente reporte de la empresa estatal, el corte será por horas en determinados sectores de la capital. Asimismo, se detalla que durante la interrupción se realizarán labores clave para modernizar la infraestructura de almacenamiento y mejorar la distribución del recurso hídrico.

En ese marco, Sedapal exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones con anticipación para garantizar su abastecimiento y reducir cualquier inconveniente durante el corte de agua potable.

También aconseja que en caso el servicio no sea restablecido a la hora programada, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano para saber el motivo de la demora. A continuación te revelamos los distritos que se verán afectados este martes, ¡toma nota y llena desde ya tus baldes!

Sin agua en Lima Cercado

Horario de corte: Desde las 10: a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10: a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Santa Beatriz. Cuadrante: Av. Paseo de la República, Av. Arequipa, Jr. Madre de Dios, Av. Mariano Carranza.

Urb. Santa Beatriz. Cuadrante: Av. Paseo de la República, Av. Arequipa, Jr. Madre de Dios, Av. Mariano Carranza. Motivo: Empalme de tubería.

Empalme de tubería. Sector 35.

Interrupción del servicio en Puente Piedra

Áreas afectadas: Asoc. Prop. de la Urb. Rosa Luz I etapa, A.H. El Palomar, A.H. Tambo Inga Sequía Alta 54, A.H. Virgen de las Mercedes, Agrup. Fam. Cerro La Soledad, Asoc. Aviduni, Asoc. Coop. Viv. Los Sureños Ltda., Asoc. Prop. Las Casuarinas del Norte, Asoc. Prop. Lotización Soledad. Asoc. Prop. Resid. Viñas del Norte, Asoc. Viv. Los Viñeos, Asoc. Viv. Santa Bárbara II etapa, Asoc. Viv. Serv. Municipales, Asoc. Viv. La Castellana del Norte, Asoc. Viv. Ciudad Imperial, Asoc. Viv. Las Begonias, Asoc. Viv. Los Pinos, Asoc. Viv. Pro Santa Bárbara.

Asoc. Prop. de la Urb. Rosa Luz I etapa, A.H. El Palomar, A.H. Tambo Inga Sequía Alta 54, A.H. Virgen de las Mercedes, Agrup. Fam. Cerro La Soledad, Asoc. Aviduni, Asoc. Coop. Viv. Los Sureños Ltda., Asoc. Prop. Las Casuarinas del Norte, Asoc. Prop. Lotización Soledad. Asoc. Prop. Resid. Viñas del Norte, Asoc. Viv. Los Viñeos, Asoc. Viv. Santa Bárbara II etapa, Asoc. Viv. Serv. Municipales, Asoc. Viv. La Castellana del Norte, Asoc. Viv. Ciudad Imperial, Asoc. Viv. Las Begonias, Asoc. Viv. Los Pinos, Asoc. Viv. Pro Santa Bárbara. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 384.

También se reportó que el corte del recurso hídrico en este distrito se dará en las siguientes zonas en el mismo horario: Asoc. Viv. Rosa Luz II etapa, Asoc. Viv. Santa Isabel de Huara, Asoc. Viv. Villa San Remo, Asoc. Urbana La Soledad, Asoc. Vista Alegre, Coop. de Servicios Múltiples 7 de Agosto, P.V. Resid. El Palomar, Urb. Imperial.

Tras el anuncio de Sedapal del corte de agua programado para este martes, 16 de diciembre, no olvides almacenar este recurso desde ya en recipientes limpios, de preferencia plásticos nuevos o de primer uso, con tapa hermética.