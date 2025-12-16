Coronel Víctor Revoredo advierte a delincuentes: "Si desenfundan un arma, vamos a responder"

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú, Cnel. Víctor Revoredo Farfán, brindó una entrevista a Exitosa para hacer un balance sobre su lucha contra la delincuencia, la cual tiene en el blanco a empresarios, emprendedores y principalmente a transportistas.

Del mismo modo, fue enfático en decir que, con base en sus 34 años al servicio de su institución como investigador, es el primer responsable de las falencias y victorias que pueda mostrar su estrategia, y que para recuperar la paz social en todo el país, es indispensable que todos los involucrados asuman sus responsabilidades, sin poner pretexto alguno.

Delincuencia no se saldrá con la suya

En diálogo con Nicolás Lúcar para el programa "Hablemos Claro", la autoridad policial fue explícita en afirmar, que la delincuencia, sin importar su nacionalidad, no cumplirá sus fines y de seguir atentando contra la integridad y la vida de los peruanos, tomarán "medidas severas", respetando los derechos humanos de cada intervenido.

"Ellos (los delincuentes) no son nada, ellos han escogido el camino del mal, nosotros no tenemos nada contra ellos. Nosotros respetamos sus derechos humanos, pero si se atreven estos extranjeros aparecer como el "Maldito Cris", van a tener la misma suerte, y estos irrecuperables peruanos también, basta ya. Me desenfundan un arma, cueste lo que cueste, por lo intereses de los peruanos, vamos a responder", señaló.

Sobre el trabajo articulado que tiene con el sistema de justicia para librar a la ciudadanía del hampa, mencionó que del 100 % de capturas realizadas, el 95 % de los intervenidos vienen cumpliendo prisión preventiva en los penales, gracias al procedimiento legalmente sustentado entre la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Defiende a su institución

Sobre la percepción ciudadana en referencia a la imagen de la PNP, el coronel Revoredo Farfán no dudó que aseverar, que la gran mayoría de los integrantes de su institución "son gente buena" y que "las malas personas" son las que delinquen en la calle todos los días.

En esa línea, puso como ejemplo que sus propios compañeros son quienes capturan a los delincuentes. Con referente a los casos de agentes vinculados a organizaciones criminales, indicó que en todos lados "hay gente buena y gente mala", por lo que deberán asumir sus responsabilidades por dedicarse a la vida fácil.

Del mismo modo, reveló que gran parte de la delincuencia se observa en San Juan de Lurigancho y en el Callao, siendo una de las causales, la presencia de penales en ambas jurisdicciones.

Finalmente, el coronel reafirmó que su compromiso personal e institucional en su lucha contra el flagelo llamado extorsión, de manera ininterrumpida y apasionada conforme a los valores de la PNP.