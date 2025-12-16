Alcalde de Lima descartó cobro de peajes en la Panamericana "mientras no hayan vías alternas"

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima Renzo Reggiardo despejó dudas sobre una posible reactivación del cobro de peajes en la Panamericana Sur y Norte, luego de que la Municipalidad de Lima (MML) haya asumido el control de estos tras la renuncia de la concesionaria Rutas de Lima.

No habrá cobro de peajes hasta contar con vías alternas

Durante una supervisión a la obra de la Vía Expresa Grau, el burgomaestre desmintió las declaraciones de la teniente alcaldesa de Lima Fabiola Morales, quien deslizó recientemente un posible reinicio de este cobro. Reggiardo aclaró que no se renaudarán las tarifas viales sin condiciones previas.

"Yo como alcalde de Lima lo he adelantado: nosotros no vamos a cobrar peajes, en tanto, por lo menos, no contemos con vías alternas. Hay que hacer toda una serie de inversiones que no hizo la consecionaria, que abandonó su rol y su obligación", sostuvo.

El titular del MML atribuyó este malentendido a una mala interpretación por parte de un medio digital. Sin embargo, comentó que ya habló con la teniente alcaldesa y aprovechó para "dar tranquilidad" a los vecinos.

En ese sentido, Reggiardo señaló que la Municipalidad de Lima trabaja, actualmente, en coordinación con el EMAPE, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, INVERMET y todas las áreas de la comuna de la capital para "brindar buenos servicios las 24 horas del día". Agregó que el cobro de peajes no se reactivará con el fin de evitar "afectaciones a la seguridad" de la población.

Hay varios factores que se tienen que evaluar por los cuales nosotros no podemos, en este momento, pensar en un cobro de peajes. Uno de ellos es este y otros temas técnicos más que se tienen que ir revisando, adicionales a las rutas alternas", explicó.

Evitó dar plazos respecto al reinicio de cobro de peajes

Durante el diálogo con la prensa, el burgomaestre evitó confirmar plazos específicos para una eventual reactivación de estas tarifas viales en la carretera Panamericana. Sin embargo, estimó que esto no ocurrirá hasta "gran parte del próximo año".

"No quiero ponerlo, en este momento, en una situación de establecer plazos. Es posible que no se cobre o que se cobre en un periodo determinado. En toda la temporada que viene, gran parte del próximo año y, quizás, hasta todo el próximo año, eso se tendrá que evaluar", declaró.

El alcalde de Lima Renzo Reggiardo descartó la reactivación del cobro de peajes en la Panamericana "mientras no hayan vías alternas".