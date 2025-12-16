PJ admite demanda para anular vacancia de Dina Boluarte: Audiencia será en marzo del 2026

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial admitió la demanda de amparo de la expresidenta Dina Boluarte con el que busca anular la vacancia por incapacidad moral permanente y ser repuesta al cargo.

Programan audiencia

La Primera Sala en lo Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda contra el Congreso, según un documento al que accedió Infobae. La audiencia fue programada para el 12 de marzo del 2026 y se ha dado un plazo de 10 días hábiles al Parlamento para que responda a la demanda a través de la notificación de la resolución.

Como se recuerda, a finales de noviembre, la expresidenta presentó la demanda mediante un escrito en el que acusaba al Legislativo de vulnerar una serie de derechos constitucionales en el procedimiento que terminó en su destitución, con el votos de 122 congresistas, el viernes 10 de octubre.

El día de la audiencia, la Sala Constitucional está en la facultad de emitir una sentencia en primera instancia, donde podría dar o no la razón a Boluarte.

Cabe señalar que, de ser el primer caso, la exmandataria no podrá regresara ser presidenta, incluso si pide una ejecución inmediata de la sentencia de primera instancia. Ello, debido a que el Congreso modificó el Nuevo Código Procesal Constitucional con la Ley 32153.

La norma en mención genera que no proceda medida cautelar ni ejecución inmediata de sentencia de primera instancia cuando se traten de demandas contra decisiones del Parlamento. Con esto, la decisión se ejecutaría cuando lo disponga la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema.

Exposición de motivos de demanda

Según el escrito presentado, por la defensa de la exjefa de Estado, solicita el cese de los efectos de la calificación de "incapaz", "moral" y "permanente", aduciendo que el Congreso transgredió su derecho al debido proceso, así como a la igualdad, a la defensa, al honor y de buena reputación.

Bajo estas consideraciones, requiere que se retrotraiga todo el proceso de vacancia en su contra hasta el Oficio N.º 078-2025-2026-ADP/PCR, de fecha 9 de octubre del 2025.

En ese sentido, plantea que la Sala interprete todo el procedimiento constitucional de vacancia presidencial, acusando de que debe prevalecer el derecho a la defensa, un tiempo razonable para presentar sus alegatos, el quorum; además, de imposibilitar la tipificación de "incapacidad moral permanente" si es que antes no se discute ni prueba la imputación, amparándose en la sentencia N.º 01803-2023-HC , del Tribunal Constitucional.

Estos son los argumentos que el Poder Judicial deberá evaluar luego de haber admitido la demanda de amparo contra el Congreso de Dina Boluarte, que busca su reposición como presidenta. Por ello, se fijó audiencia en marzo del 2026.