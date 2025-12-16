Feriados 2026: Conoce AQUÍ la lista completa de días aprobada por el Gobierno

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para ponerlo en agenda. El Gobierno del Perú aprobó la lista de feriados para el año 2026, la cual asciende a un total de 16, entre festividades religiosas y fechas cívicas. En la presente nota, entérate de los días que no trabajarás para que puedas pasarla con tu familia en casa o realizar turismo interno a una de las tantas maravillas que tiene el país.

Feriados decretados para el próximo año

Es importante recordar, que la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores de la sujetos al régimen laboral de la actividad privada está enmarcado en el Decreto Legislativo 713. Del mismo modo, quienes pertenezcan al sector público también se acogen a esta figura. En ese sentido, la lista completa de feriados para el año 2026 se da a conocer a continuación:

Feriados de enero 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo. Feriados de abril 2026

Jueves 2 de abril: Jueves Santo. Viernes 3 de abril: Viernes Santo. Feriados de mayo 2026

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Feriados de junio 2026

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera. Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo. Feriados de julio 2026

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias. Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias. Feriados de agosto 2026

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín. Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima. Feriados de octubre 2026

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos. Feriados de noviembre 2026

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos. Feriados de diciembre 2026

De acuerdo con el artículo 6 del citado decreto legislativo, los trabajadores tienen derecho a un descanso remunerado en los días feriados. Sin embargo, de trabajar en las fechas establecidas y sin descanso sustitutorio, estarán sujetos a percibir una sobretasa del 100 %.

Días no laborables para el sector público

Según la legislación peruana, el Poder Ejecutivo dispuso tres días no laborables entre el 2025 y el 2026, empalmándolos con los días feriados y así formar fines de semanas largos.

En ese sentidos, los días son los siguientes: viernes 2 de mayo, y próximamente el viernes 26 de diciembre del 2025, así como el viernes 2 de enero del 2026.

De esta manera, para la semana de Navidad y Año Nuevo se esperan sendos fines de semana largos para, si es que así lo desean, seguir recorriendo los atractivos turísticos que tiene nuestro país.

Habiendo establecido los días feriados, no hay pretexto para no disfrutar de un buen con nuestros seres queridos dentro o fuera del hogar.