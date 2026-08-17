De la Espriella es criticado tras entregar balones con logo de su partido a damnificados de terremoto

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella visitó Buenaventura, una de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4, y durante su recorrido entregó balones de fútbol con el logo de su movimiento político. La actividad generó cuestionamientos entre habitantes, mientras continúan las necesidades tras el desastre.

Reclamos durante la entrega de balones

El episodio ocurrió durante una visita oficial realizada el domingo, cuando De la Espriella llegó al puerto del Pacífico para anunciar medidas relacionadas con la atención sanitaria. Los videos de la entrega de balones circularon ampliamente y provocaron reclamos por las prioridades mostradas durante la emergencia.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, visitó Quibdó, una de las zonas afectadas por el terremoto de 7.4. Desde una camioneta blindada, repartió balones de fútbol con la leyenda "Firmes por la Patria" a la población afectada. Los afectados cuestionaron la acción... pic.twitter.com/A5z6lTmjOm — Emeequis (@emeequis) August 17, 2026

El reclamo surgió mientras el mandatario entregaba implementos deportivos a personas afectadas por el sismo. Un habitante de Buenaventura cuestionó públicamente la actividad y señaló problemas en alimentación, salud y educación. Sus declaraciones fueron grabadas y posteriormente difundidas en redes sociales, donde alcanzaron amplia circulación durante las siguientes horas.

"¿A ustedes qué es lo que le sucede? ¿Cuántos millones se gastaron en solamente poner un bendito logo a ese balón que está ahí?", reclamó.

El ciudadano también afirmó que varios niños permanecían en centros médicos y denunció dificultades en el sistema sanitario. Además, mencionó daños en colegios de Buenaventura y sostuvo que la emergencia había dejado necesidades que, según su declaración, requerían atención inmediata durante esos días.

En otro momento del reclamo, el habitante aseguró que 26 colegios se habían caído y que el hospital estaba colapsado. Estas afirmaciones corresponden a su declaración difundida en video y no representan, por sí mismas, un balance oficial sobre los daños causados por el terremoto.

#ATENCIÓN🚨 | Presidente Abelardo llegó a Buenaventura entregando balones marcados con el logo de "Defensores de la Patria", como si siguiera en campaña política.



Mientras la comunidad esperaba ayudas humanitarias urgentes —alimentación, subsidios de arriendo, kits de aseo,... pic.twitter.com/ua00UolgPH — Miguel Gutiérrez C.✊🏻 (@miguelgutierce) August 16, 2026

Los balones entregados eran de color amarillo y llevaban el logo de "Defensores de la Patria", movimiento político asociado al presidente. La presencia de esa identificación fue uno de los elementos señalados en las críticas difundidas después de la visita, junto con la entrega de uniformes deportivos.

Ayuda sanitaria y consecuencias del terremoto

El viaje de De la Espriella a Buenaventura también incluyó anuncios sobre asistencia médica. El presidente informó la reactivación del buque hospital Benkos Biohó, además del envío de medicamentos y carpas para reforzar la atención sanitaria en el puerto, según los reportes publicados sobre su recorrido.

Balones entregados.

El reclamo de un habitante fue compartido en redes sociales y puso nuevamente en circulación las necesidades de las comunidades damnificadas, especialmente relacionadas con alimentación, salud, educación y vivienda.

Una mujer también cuestionó la actividad en otro video difundido desde la zona afectada. La frase "¿Y balón es que trajo?" se volvió parte de las publicaciones sobre la visita. El episodio ocurrió mientras la atención nacional permanecía concentrada en las consecuencias del terremoto.