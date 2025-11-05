Arequipa: Condenan a 6 años de prisión al alcalde de Punta de Bombón y otros funcionarios por colusión agravada

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Primer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Arequipa condenó a José Miguel Ramos Carrera, actual alcalde de Punta de Bombón, a 6 años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada (acuerdo ilegal entre funcionario y un particular en un contrato público con pérdidas para el Estado).

El fallo fue dictado el martes 4 de noviembre de 2025 por el juez Eddy Leva Cascamayta, como adelanto de sentencia en el expediente N.° 09704-2018-94-0401-JR-PE-06.

Poder Judicial dicta 6 años de prisión contra alcalde arequipeño.

La condena responde a irregularidades cometidas durante su primera gestión municipal (2015-2018), específicamente en la adquisición de bienes de limpieza, ferretería y seguridad para los servicios de playa en el verano de 2018.

Según la investigación fiscal, las compras se realizaron sin seguir los procedimientos administrativos y legales establecidos, configurando un presunto acto de colusión entre funcionarios y proveedores.

Otros implicados y penas

Además del alcalde, también fueron condenados a seis años de prisión efectiva el entonces gerente municipal Jesús Ysidoro Zúñiga Quiroz y el jefe de almacén Elvis Edgar Telles Turpo. Por otro lado, el subgerente de Logística Percy Luis Alave Torres, el funcionario Sergio Noé Chipana Barrantes y la proveedora Danitza Lourdes Castro Cruz se acogieron a la conclusión anticipada y recibieron 4 años de prisión suspendida.

Los exfuncionarios Henry Salazar Marquina y Roger Alanoca fueron absueltos, mientras que José Percy Cruz Achircana, principal proveedor involucrado, falleció durante el proceso judicial.

Lo que viene

La lectura integral de la sentencia se realizará el viernes 14 de noviembre, tras lo cual se abrirá el plazo para notificaciones y apelaciones. Se estima que la revisión en segunda instancia podría demorar entre ocho y doce meses, dependiendo de la carga procesal y las estrategias de defensa.

Hasta que el fallo quede firme, José Ramos Carrera podrá continuar ejerciendo el cargo de alcalde a la espera de la decisión definitiva del Poder Judicial.