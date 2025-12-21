Reniec dispone apertura del registro de extranjeros en el Perú para que voten en las elecciones regionales y municipales 2026

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Como parte de la convocatoria a las elecciones regionales y municipales del 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso la apertura del Registro Electoral de Extranjeros residentes en el Perú, a fin de que puedan participar en los comicios a celebrarse el 4 de octubre del próximo año.

Lo establecido por el organismo se enmarca en la Resolución Secretarial N.º 000207-2025/SGEN/RENIEC, publicada este domingo 21 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano.

Requisitos para que extranjeros sufraguen

De acuerdo con lo señalado por el Reniec, el padrón estará aperturado entre el 7 de enero y el 28 de marzo del 2026, con la finalidad de que los extranjeros residentes por más de dos años continuos previos a la elección, puedan elegir y ser elegidos, excepto en las zonas de frontera, siempre y cuando estén debidamente inscritos en el registro correspondiente.

Es importante mencionar que, el numeral 8.1 del artículo 8° del Reglamento RE-006-DRE/003: "Inscripción Electoral de Extranjeros residentes en el Perú en el marco de un proceso electoral", la inscripción de extranjeros residentes en el Perú ante el RENIEC se inicia 90 días calendario antes del cierre del padrón electoral y culmina 10 días calendario antes de su cierre.

Para ello, quienes decidan hacer uso de este derecho, deberán apersonarse a cualquiera de las oficinas del Reniec para solicitar el respectivo Documento de Acreditación Electoral que se expide gratuitamente, portando los siguientes documentos:

Carné de Extranjería (original y copia simple). Pasaporte (original y copia simple). Certificado Domiciliario expedido por la Policía Nacional, que acredite su residencia por más de dos años continuos en el territorio de la República. Una fotografía

Dicho documento solo tendrá validez en el día de la jornada electoral. Cabe precisar que, en las elecciones regionales y municipales del año 2022, participaron sólo 153 votantes extranjeros.

Cronograma electoral aprobado por el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), oficializó el pasado 2 de diciembre, el cronograma electoral de las elecciones regionales y municipales 2026, de acuerdo con la Resolución N.º 0632-2025-JNE, publicada en el diario oficial.

Cabe precisar que, el 7 de enero del 2026, es la fecha límite para que los partidos puedan inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP); así como, inscribir las modificatorias de sus normativas internas y para que el Gobierno convoque a la jornada electoral. Del mismo modo, la fecha máxima para que los partidos políticos puedan presentar sus solicitudes de alianza es hasta el 17 de enero del año en referencia. A continuación, el cronograma completo:

16 de febrero : fecha límite para que las alianzas electorales logren su inscripción ante el ROP del JNE. Además, para que los partidos políticos informen la modalidad de sus elecciones primarias .

: fecha límite para que las logren su inscripción ante el ROP del JNE. Además, para que los informen la de sus . 25 de marzo : hasta esa fecha, el Reniec deberá entre entregar al JNE los padrones electorales d e electores afiliados y no afiliados .

: hasta esa fecha, el Reniec deberá entre entregar al JNE los d . 2 de abril : fecha máxima para la presentación de solicitudes de candidatos políticos .

: para la de . 3 de abril : fecha límite para la aprobación del padrón electoral por parte del JNE.

: fecha límite para la por parte del JNE. 9 de abril : fecha límite para que las organizaciones políticas entreguen sus candidaturas finales ante la ONPE.

: fecha límite para que las organizaciones políticas entreguen sus ante la ONPE. 7 de mayo : fecha límite para la remisión del padrón electora..

: fecha límite para la remisión del padrón electora.. 17 de mayo : día de elecciones primarias .

: . 24 de mayo : día de elecciones primarias .

: . 1 de junio: fecha máxima de proclamación de resultados de las elecciones primarias.

Asimismo, está establecido, que hasta el 6 de junio se deberá aprobar el padrón electoral definitivo; además, el 16 del mismo mes se cierra el ROP y los partidos deberán presentar oficialmente a sus candidatos políticos.

El sorteo de miembros de mesa será el 26 de julio, el 5 de agosto es la fecha límite para la publicación de candidatos admitidos y para formular el retiro de listas y renuncias. El 20 de agosto, es la fecha límite para que se resuelvan las tachas y exclusiones en primera instancia.

Finalmente, hasta el 4 de septiembre es la fecha para resolver las apelaciones de las tachas y exclusiones, el 5 de septiembre es la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas y hasta el 3 de octubre es la fecha para que los candidatos se excluyan por situación jurídica.