PJ declara reo contumaz a César Combina tras inasistencia a audiencia por presunta difamación

El Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, resolvió declarar reo contumaz a Cesar Augusto Combina Salvatierra, acusado por el delito de difamación agravada en contra del exalcalde de Moche, César Arturo Fernández Bazán.

El Poder Judicial ha declarado como reo contumaz al abogado Cesar Combina por su ausencia a la audiencia de juicio oral en su contra realizado el pasado 30 de octubre de 2025 en la ciudad de Trujillo.

La citación de carácter virtual estuvo conformada por el Juez del Sexto Juzgado penal Unipersonal de Trujillo y La Esperanza, Juan Conrrado Bendezu Villena, además la defensa legal del abogado defensor del exalcalde Fernández. En tal audiencia se verificó la presencia de los intervinientes, mas no a Combina ni sus abogados. Por ello, el PJ optó por calificarlo como reo contumaz por no haberse conectado a la audiencia virtual.

"Se resuelve declarar reo contumaz al acusado Cesar Augusto Combina Salvatierra y cuyos demás datos generales de ley obran en autos, disponiéndose su inmediata ubicación y conducción compulsiva para que sea puesto a disposición de este juzgado", resuelve.

A Combina Salvatierra se le sigue el proceso por ser el presunto autor de la comisión de delito contra el Honor, en la modalidad de difamación agravada.

Combina: "No detendrá nuestra pre-candidatura"

Tras la orden del PJ, Combina utilizó su red social de X para pronunciarse por la resolución.

"Desde la semana pasada hemos oficiado a la Corte Superior informando que estamos a disposición de nueva fecha para instalar el juicio. Por el fin de semana no se nos notificó y hoy después de esta resolución, nos apersonaremos mañana a Trujillo para solicitar al juez nueva fecha", indicó.

Esperamos que en las próximas horas este mal entendido sea subsanado y el juicio inicie con calma y respeto. Esta situación temporal no detendrá nuestra pre-candidatura y seguiremos con las actividades ya programadas. Muchas gracias. — César Combina (@cesarcombina) November 5, 2025

