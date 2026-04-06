José Domingo Pérez: "Pedro Castillo viene a ser un preso político y secuestrado de la justicia"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El flamante abogado de Pedro Castillo, José Domingo Pérez, se refirió a la situación carcelaria del exmandatario, afirmando que este "viene a ser un preso político" y que se encuentra "secuestrado por la justicia". Reveló que también lo apoya políticamente.

Domingo Pérez revela respaldo político a Castillo

Tras no ser ratificado como fiscal, Pérez continúa su labor como abogado y, este lunes 6 de abril, anunció que asumirá la defensa legal de Castillo, quien está condenado por "conspiración para la rebelión" por el intento de 'golpe de Estado' en 2022.

En diálogo con Exitosa, el exfiscal del Equipo Especial Lava Jato aseguró que el proceso judicial que siguió el exmiembro de Perú Libre está "plagado de muchas arbitrariedades" y que esto es reafirmado por juristas internacionales.

"La inocencia del presidente Pedro Castillo subsiste. Si bien ha sido condenado en una sentencia, esta ha sido apelada, y por lo tanto, no es firme. Su presunción de inocencia no se ha desvanecido", sostuvo Pérez.

En ese sentido, según Pérez, la forma en la que se ha llevado este proceso ha afectado los derechos fundamentales del exmandatario, lo que ha conllevado a un cuestionamiento político que se ha extendido también a candidatos presidenciales.

José Domingo Pérez afirma que Pedro Castillo está secuestrado de la justicia.

"Hay diversas manifestaciones de distintos candidatos a la Presidencia que coinciden en la necesidad de tomar una decisión política que traiga como consecuencia la libertad del presidente. Sea el indulto u otra forma", precisó.

Al respecto, el exfiscal reveló que lograr la libertad de Castillo mediante su defensa, no solo responde al ejercicio de su profesión, sino que también se encuentra dentro del proyecto político "para lograr su libertad".

"Castillo no está siendo procesado por corrupción"

En otro momento de la entrevista con Carla Harada, el ahora abogado de Castillo sostuvo que el expresidente no viene siendo procesado por corrupción, sino que la causa aun deberá determinarse para que, finalmente, se ratifique o no su condena.

En ese sentido, José Domingo Pérez negó que Pedro Castillo Terrones haya violado el orden constitucional el pasado 7 de diciembre del 2022, cuando declaró la disolución temporal del Congreso e instauración de un gobierno de emergencia excepcional.

Tras asumir su defensa legal, el exfiscal José Domingo Pérez afirmó que el expresidente Pedro Castillo "viene a ser un preso político y secuestrado de la justicia" y que nunca accionó contra el orden constitucional.