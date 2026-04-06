Kelly Jaramillo proponer facilitar procesos de formalización para emprendedores: "Son el motor del país"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, la candidata a diputada por Lima de Primero la Gente, Kelly Jaramillo, expuso su visión sobre el papel de los emprendedores en la economía peruana y la necesidad de que el Estado los respalde de manera efectiva.

Con un discurso centrado en la simplificación de trámites y el acceso al crédito, Jaramillo subrayó que los emprendedores representan el 80% del país y son el verdadero motor de la economía nacional.

"Lo primero que le falta a la clase emprendedora es que el Estado no les dé la espalda. Los emprendedores son el 80% del Perú, son el motor del país, no han parado ni en pandemia. El gran problema es que no sienten la ayuda del Estado", señaló.

Según la candidata, muchos emprendedores perciben que al formalizarse se enfrentan a más cargas y fiscalizaciones, lo que desincentiva su crecimiento. Jaramillo enfatizó también que los emprendedores no solo generan empleo, sino que al formalizarse contribuyen directamente a los ingresos fiscales.

"Los emprendedores dan trabajo, y en la medida de que se formalizan eso se refleja en ingresos para el Estado. No debemos dejar de ayudarles y capacitarles", afirmó.

Obstáculos y propuestas

La candidata reconoció que uno de cada diez negocios 'muere' cada año en el Perú, lo que refleja la fragilidad del sector.

Para revertir esta situación, propuso la simplificación de trámites para reducir la burocracia que frena la formalización, capacitación constante con programas de formación que permitan a los emprendedores adaptarse a las exigencias del mercado, y el acceso al crédito con regulación de tasas y condiciones para que los pequeños negocios puedan financiarse sin enfrentar costos prohibitivos.

"Creo que deben tener representantes en el Congreso que apoyen y no solo sean promesas vacías; que lleguen al poder y sí trabajen para ellos, para ayudarles a formalizarlos con capacitaciones y con crédito", sostuvo.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | En entrevista para Exitosa, la candidata a diputada por Lima de Primero la Gente, Kelly Jaramillo, habló sobre su propuesta en favor de los emprendedores. Mencionó que el Estado pone trabas para la formalización y que se tiene que simplificar los... pic.twitter.com/nAYm3J5OK5 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 7, 2026

Equilibrio con las grandes empresas

Jaramillo aclaró que su propuesta no busca enfrentarse a las grandes compañías, sino atender las necesidades específicas de los pequeños negocios.

"Creo que el tema no es irnos en contra del grande, porque definitivamente también ha hecho su trabajo: ha desarrollado, ha crecido y da empleo. En lo que creo que hay que enfocarnos es en qué necesita el emprendedor para seguir creciendo y formalizarse", puntualizó.

La candidata de Primero la Gente plantea que el Congreso debe convertirse en un espacio donde los emprendedores tengan voz y representación real. Su propuesta busca que el Estado deje de ser un obstáculo y se convierta en aliado, simplificando trámites, ofreciendo capacitación y garantizando acceso justo al crédito.

En un país donde la mayoría de la población depende de la actividad emprendedora, Jaramillo apuesta por un modelo que fortalezca la base económica y social del Perú.