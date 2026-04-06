Kelly Jaramillo: La candidata de Primero la Gente que apuesta por los emprendedores en Lima

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La abogada y emprendedora Kelly Jaramillo, candidata a diputada por Lima con el número 20 de Primero la Gente, lidera una propuesta de renovación política basada en su formación en educación pública y su trayectoria profesional.

De la universidad nacional al liderazgo empresarial

Kelly Jaramillo se presenta como una alternativa que conoce de cerca las dificultades que atraviesan millones de ciudadanos. A través de una entrevista en Exitosa, la candidata enfatizó que su preparación académica se realizó íntegramente en un colegio y universidad nacional, lo que le otorga una perspectiva real sobre las carencias y el esfuerzo que requiere salir adelante en el país.

Su camino profesional no ha estado exento de retos, especialmente al abrirse paso en sectores donde la presencia masculina es predominante. Jaramillo relató que, en su faceta como directora, le tocó ser la única mujer al frente de un equipo de diez directores, una experiencia que hoy utiliza para representar la lucha femenina en el ámbito laboral y corporativo actual.

Emprendimiento y motivación para el cambio político

Además de su labor legal, su faceta como empresaria es un pilar fundamental en su mensaje de campaña, donde destaca que todo su aprendizaje y los errores son vitales para la gestión pública.

"Soy emprendedora, tengo muchos negocios que he aprendido, algunos me han ido bien y otros no tan bien y creo que eso es lo importante. Aprender de lo que nos pasa" señaló la candidata.

La decisión de postular a la Cámara de Diputados nace de un compromiso personal con el futuro del país y su entorno familiar "Lo que más me motiva para ingresar al Congreso es dar un paso adelante, no ser indiferente y enseñarle mi mayor motivación a mi hijo de 13 años, el enseñarle un país diferente", explicó la representante de la agrupación Primero la Gente.

Para la postulante con el número 20, la política requiere de actores que no solo observen los problemas desde afuera, sino que se involucren directamente. Ella sostiene que cuando se busca un cambio real, es necesario perseguirlo de manera activa, independientemente del resultado electoral, para garantizar que la voz de los ciudadanos que utilizan el transporte público y viven el día a día sea escuchada.

Finalmente, su campaña busca consolidad una opción de centro que priorice soluciones prácticas basadas en la experiencia de vida. Kelly Jaramillo, como candidata a diputada por Lima con el número 20 de Primero la Gente, apuesta por una representación auténtica de la mujer emprendedora y la profesional formada en la universidad nacional para transformar la realidad legislativa peruana.