Arzobispo de Lima, Carlos Castillo, fue hospitalizado en Iquitos tras sufrir descompensación

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, fue hospitalizado en la ciudad de Iquitos, luego de sufrir una descompensación mientras participaba de la segunda jornada de la Cumbre Amazónica del Agua. Así lo confirmó su jefe de prensa, Juan José Dioses a Exitosa.

Cardenal Carlos Castillo sufre descompensación

Este jueves 2 de septiembre el purpurado tuvo que ser trasladado a la Clínica Stahl tras sufrir un desmayo en el marco del segundo día de la Cumbre Amazónica del Agua.

En declaraciones para Exitosa, Juan José Dioses, jefe de prensa del arzobispo Castillo, confirmó esta noticia y brindó mayores detalles sobre lo

"Esta mañana el cardenal Castillo tuvo una descompensación durante su visita a la ciudad de Iquitos donde se viene celebrando la Cumbre Amazónica del Agua junto a otras autoridades eclesiásticas también como el cardenal Barreto", señaló en un inicio a nuestro medio.

En consiguiente, Juan José Dioses manifestó que el cardenal Castillo fue derivado "inmediatamente a una clínica" en la que recibió la atención médica correspondiente.

Cardenal se encuentra estable

Asimismo, aclaró que el arzobispo de Lima "se estabilizó muy pronto". "Está estable, está normal. Ha almorzado bien y ha retomado a las pocas horas sus actividades, de hecho ahora tenemos las meditaciones nocturnas del mes morado", explicó el jefe de prensa.

Bajo esa premisa, adelantó que el arzobispo "enviará un mensaje de reflexión por el mes morado" y "se pronunciará por lo que ha ocurrido hoy". "Tenemos cardenal Castillo para rato", manifestó Juan José Dioses.

