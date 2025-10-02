Indecopi multa a Cineplanet con S/ 16.000 tras impedir ingreso de cliente con dos hamburguesas

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Indecopi decidió imponer una multa de S/ 16.000 a Cineplanet después de comprobar que la cadena de cines impidió el ingreso de un cliente que llevaba dos hamburguesas adquiridas fuera del establecimiento. El hecho ocurrió en Piura y generó indignación entre los asistentes.

Denuncia contra Cineplanet

El hecho ocurrió el 9 de agosto de 2024, cuando Aníbal Monzón asistió al cine ubicado en el Real Plaza de Piura para ver la película Deadpool & Wolverine.

Antes de entrar, había comprado dos hamburguesas personales en otro establecimiento, confiado en que eran similares a los productos que ofrece la confitería del cine. Sin embargo, el personal de Cineplanet le negó la entrada con los alimentos, argumentando que no eran "idénticos" a los de su local.

Aníbal Monzón explicó que los productos externos contaban con la misma materia prima, presentación individual y acompañamientos como papas fritas y salsas, por lo que su negativa resultó arbitraria.

Esta situación motivó que presentara una denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), dando inicio al proceso que concluyó con la sanción de la cadena de cines.

Cineplanet recibe sanción de Indecopi

Según la Resolución N.º 688-2025/INDECOPI-PIU, la denuncia presentada por Aníbal Monzón fue declarada fundada, al considerar que Cineplanet incumplió el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que garantiza un trato justo a los usuarios.

Además, la empresa no respondió de manera adecuada al reclamo N.° 001297 registrado en el libro de reclamaciones el mismo día del incidente, lo que derivó también en una amonestación.

Como resultado, Indecopi impuso una multa de 3 UIT (S/ 16.000) y ordenó a Cineplanet implementar medidas correctivas.

Entre ellas, abstenerse de impedir el ingreso de alimentos similares a los que ofrece en sus locales y cumplir con la devolución del dinero que Aníbal Monzón reclamó: S/ 14.00 por las entradas y S/ 20.40 por las hamburguesas externas.

La empresa deberá demostrar en un plazo de quince días hábiles que cumple con lo ordenado, bajo riesgo de una multa coercitiva adicional.

Así, Indecopi dejó en claro que Cineplanet no puede impedir el ingreso de alimentos similares a los que vende, tras sancionar a la cadena con S/ 16.000 por el caso de un cliente que llevó dos hamburguesas. La resolución obliga a la empresa a devolver el dinero de las entradas y alimentos externos, y a cumplir con las medidas correctivas.