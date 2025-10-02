Puente Piedra: Cerca de 20 transportistas han sido detenidos por presuntamente pinchar llantas durante paro

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de Puente Piedra, al menos 20 transportistas fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por supuestamente haber pinchado llantas de vehículos que no se sumaron al paro convocado para hoy, jueves 2 de octubre.

Detienen a manifestantes en paro de transportistas

Desde muy temprano, trabajadores del sector transporte urbano decidieron sumarse a la movilización convocada para este jueves con la finalidad de levantar su voz de protesta exigiendo a las autoridades mayor seguridad ante los recientes ataques perpetrados contra los conductores de distintas empresas en la capital.

Cabe destacar que los manifestantes también exigen al Gobierno acciones inmediatas para frenar la ola de extorsiones, atentados e inseguridad ciudadana. Sin embargo, en medio de este paro, ocurrió un incidente que ha generado gran polémica: ¡la detención de un grupo de transportistas!

Según los primeros reportes, al menos 20 personas fueron detenidas por la policía por presuntamente haber causado daños, pinchando las llantas de buses que salieron a trabajar, pese a la movilización. Los agentes del orden subieron a los trabajadores a uno de los patrulleros para llevarlos a una comisaría cercana en Lima Norte.

Protestan por mayor seguridad ciudadana

Una de las transportistas que ha participado en distintas marchas expresó su molestia e incomodidad al saber que sus colegas del sector fueron detenidos de forma arbitraria; pues afirma que ninguno atentó contra ninguna unidad vehicular tal como dejaría entrever las autoridades. Según detalló, ellos iban a la marcha en un bus en ciertos tramos debido al "cansancio de caminar" rutas largas.

Asimismo, denunció que los policías les quitaron los celulares a los transportistas y los obligaron a descender de forma abrupta, incluso a dos cobradoras que tenían sus bebés en brazo. Finalmente, se reveló que interrumpirían su marcha hacia el Congreso para ahora protestar frente a la dependencia policial exigiendo la pronta liberación de sus compañeros.

"Acá en Puente Piedra. Yo soy testigo cuando los mismos policías subieron a los buses y habían dos compañeras que son dos cobradoras, tenían sus bebitos e igualito las han bajado", exclamó a las cámaras de Exitosa.

Denuncian que policías detuvieron de forma arbitraria a transportistas en pleno paro.

Defensoría llega hasta dependencia policial

Tras tener conocimiento de esta situación, la vocera de la Defensoría del Pueblo, Soledad Rodríguez, afirmó que llegaron hasta la dependencia policial en Lima Norte para conocer el proceso legal de los transportistas detenidos. Según indicó a Exitosa, a alrededor de 17 personas se les estaría imputando algunos delitos por disturbios, entre otros.

Pese a que se anunció que el paro de este jueves 2, de octubre, sería de forma pacífica para exigir a las autoridades acciones inmediatas para frenar las extorsiones, un hecho sorprendió a todos: la detención de al menos 20 transportistas por presuntamente pinchas las llantas de buses que no acataron la medida. El caso se encuentra bajo investigación.