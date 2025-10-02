Transportistas advierten que paro continuará este viernes 3 si no son atendidos en el Congreso

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 2 de octubre, se viene realizando un nuevo paro de transportes en respuesta a la ola de extorsión y sicariato que tanto afecta a este sector. Como se sabe, desde hace varios meses se reporta a diario la muerte de conductores y cobradores quienes se niegan pagar el cupo que les exigen los delincuentes para brindarles una presunta seguridad.

El paro continuará si no son atendidos

Durante esta jornada, cientos de transportistas partieron desde diversas partes de Lima hacia el Congreso de la República para que sus reclamos sean escuchados. Sin embargo, en algunos puntos se reportaron disturbios ocasionando que varios de ellos sean detenidos por la Policía Nacional del Perú.

Esto fue ratificado por el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas, Miguel Ángel Palomino, quien pedirá, en su reunión dentro del Congreso, de que sus compañeros de sector puedan ser liberados ya que consideró que existió abuso policial.

"Ya estamos en el Congreso, estábamos en el cono norte, pero lamentamos que la policía interviniera uno de los buses y ahora hay seis detenidos. Según indican fue por disturbios, pero la verdad no estamos de acuerdo con esa conducta, pero creemos que hay un exceso de abuso porque ellos venían en el bus y las detenciones se hacen en el acto y eso ha generado que se quede una gran mayoría de compañeros", indicó.

En esa misma línea, el dirigente aseguró que, de no ser atendidos dentro del Parlamento, mantendrán la paralización de sus servicios hasta el viernes 3 de octubre.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En entrevista con Exitosa, el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas, Miguel Ángel Palomino, advirtió que, si no son atendidos hoy en el Congreso, el paro podría continuar este viernes 3 de octubre.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/6pfotKSaTW — Exitosa Noticias (@exitosape) October 2, 2025

"Hemos venido para que se aperturen las mesas de diálogo que se abandonaron y manifestarles en caso de que hoy no nos reciban, mañana (viernes 3) el paro continúa", añadió.

Diversos dirigentes serán parte del diálogo

Miguel Ángel Palomino también señaló que tanto él como Héctor Vargas y otros dirigentes del sector serán parte de este diálogo donde buscarán medidas inmediatas para frenara la ola de muertes de conductores y cobradores.

"Nosotros vamos a ingresar al Congreso con los convocantes de este paro, Héctor Vargas, Martín Valeriano, mi persona y otros dirigentes más. Lo primero que queremos pedir es que hoy mismo dejen salir a los detenidos en los conos ya que no puede ser que haya este tipo de represalias por parte del gobierno a pesar de lo que está pasando", finalizó.

De esta manera, el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas, Miguel Ángel Palomino, dejó en claro que de no ser atendidos por el Congreso, el paro de transportistas continuará este viernes 3 de octubre.