Señor de los Milagros 2025: Conoce AQUÍ a qué hora inicia la primera procesión del Cristo Morado

Las calles de Lima se teñirán de morado con una de las manifestaciones de fe más masivas del país: la procesión del Señor de Los Milagros. Esta manifestación religiosa esta próxima a iniciar su primer recorrido, si deseas formar parte de este evento conoce la fecha y hora en que inicia.

La primera procesión del Señor de los Milagros

La procesión del Señor de los Milagros en el presente año tendrá seis salidas, cada una de ellas establecidas por diferentes sectores de la capital y de forma histórica, en el Callao.

Al respecto, la Hermandad del Señor de Los Milagros señaló que la primera procesión del Cristo de Pachacamilla se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre.

Cabe resaltar que, el anuncio del itinerario estableció la hora de salida de la sagrada imagen desde la iglesia Las Nazarenas así como también los trayectos y puntos claves que recorrerá.

"Estimados hermanos, hermanas y feligresía en general, con inmensa alegría y profundo fervor anunciamos la primera salida procesional del año 2025 de nuestro Divino Patrón, el Señor de los Milagros de Nazarenas, la cual se llevará a cabo el día sábado 04 de octubre", se lee en una publicación de la Hermandad del Señor de Los Milagros de Nazarenas.

¿A qué hora inicia la primera procesión del Cristo Moreno?

La primera procesión del Cristo Morado se desarrollará el próximo sábado 4 de octubre a partir de las 12 de la tarde. Las andas del Señor de Los Milagros saldrán desde el Monasterio de las Nazarenas para recorrer la avenida Tacna.

Posteriormente, se dirigirá por toda la avenida Emancipación, para continuar su recorrido por los jirones Chancay y Conde de Superunda. Finalmente, retornará por la avenida Tacna para ingresar a la iglesia Las Nazarenas.

Cabe resaltar que, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú (PNP) señalaron que ante esta tradicional festividad católica garantizarán el orden y seguridad de los feligreses que formen parte de ella.

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas invitó a las personas a formar parte de esta primera procesión del Cristo Moreno. "Invitamos a todos los fieles a vivir con devoción esta primera procesión del año", indicó en sus redes sociales.

Como vemos, la Hermandad del Señor de los Milagros de la Iglesia de las Nazarenas informó que la primera procesión del Cristo Moreno se llevará a cabo el´próximo sábado 4 de octubre desde el mediodía. Además, indicaron los trayectos y puntos del primer recorrido del presente año.