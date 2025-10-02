Inglaterra: Dos personas fallecieron tras atentado terrorista en sinagoga de Manchester

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este martes se registró un atentado terrorista en una sinagoga de la ciudad de Manchester, al noroeste de Inglaterra. Como consecuencia del ataque con arma blanca, dos personas murieron (incluyendo al perpetrador) y al menos tres resultaron heridas. Además, la policía inglesa detuvo a tres presuntos implicados en este crimen.

Culpable es de nacionalidad inglesa

Las primeras investigaciones de las autoridades locales, señalan como el responsable del ataque a Jihad Al-Shamie, un ciudadano inglés de 35 años de ascendencia siria. Este individuo perdió la vida tras el crimen que cometió, al ser abatido por los agentes, según detallaron las fuentes oficiales.

"Ahora podemos confirmar que, aunque aún no se ha realizado la identificación formal, creemos que el responsable de los atentados de hoy es Jihad Al-Shamie, de 35 años, ciudadano británico de ascendencia siria. Según lo que sabemos actualmente, nuestros registros no muestran ninguna referencia relacionada con este individuo", indica el comunicado de la policía local.

Agrega que hasta el momento se han detenido a tres personas que habrían participado del atentado contra el centro de culto judío. Se trata de dos hombres de aproximadamente 30 años y una mujer de 60, que fueron puestos en custodia y posteriormente arrestados.

"Podemos confirmar que tres sospechosos se encuentran actualmente bajo custodia y han sido arrestados bajo sospecha de comisión, preparación e instigación de actos terroristas" señala el texto.

Netanyahu condenó el atentado

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunció al respecto del ataque perpetrado contra la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en el norte de Manchester. Su mensaje en X, precisa que no se puede ser frágil ante el terrorismo.

"Israel se une al duelo de la comunidad judía del Reino Unido tras el brutal atentado terrorista en Manchester. Acompañamos en el sentimiento a las familias de los asesinados y oramos por la pronta recuperación de los heridos. Como advertí en la ONU: la debilidad ante el terrorismo solo trae más terrorismo. Solo la fuerza y la unidad pueden derrotarlo", sostuvo.

Desde el 2020, las autoridades inglesas no calificaron un ataque como terrorista. El último se dio en Londres, cuando un hombre apuñaló a dos ciudadanos. Posteriormente fue abatido y se le encontró latas que simulaban ser bomba.

