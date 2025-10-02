'Pequeño J': Perú expulsa a Matías Ozorio, presunto cómplice del triple feminicidio en Argentina

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Este jueves 2 de octubre el Perú expulsó a Matías Ozorio, el ciudadano argentino y lugarteniente de Tony Valverde, alias 'Pequeño J'. Este presunto delincuente se encuentra requisitoriado por la justicia de su país, por su supuesta participación en el triple feminicidio ocurrido en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Autoridades peruanas confirmaron su expulsión

Desde la Base Aérea del Callao, Carlos Malaver, titular del Interior ofreció una conferencia de prensa junto al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola. El ministro confirmó la expulsión del argentino de 28 años que habría participado del asesinato de tres mujeres en la localidad de Florencio Varela el pasado 19 de setiembre.

"Esto es parte de las actividades de la cooperación internacional, que al tener conocimiento de las actividades al margen de la ley que hubieran cometido algunos sujetos, tanto argentinos como peruanos, inmediatamente se activan las comunicaciones a nivel internacional, con las alertas respectivas". sostuvo Malaver.

La cabeza de la PNP también intervino y dio detalles del trabajo conjunto que se realizó con la República de la Argentina para el seguimiento y detención del este presunto criminal. Precisó que su captura requirió de una ardua labor, debido a que su identificación se propaló con celeridad.

"El ministro del Interior de Argentina me indicó con mucha claridad, que temían que ante la noticia que había sido propalada del primero ('Pequeño J'), la captura del segundo iba a devenir en casi imposible o menos probable, porque definitivamente tomaría sus medidas y podría haber huido", señaló.

Comisario argentino habló sobre su extradición

Flavio Andrés Marinos, comisario mayor de la Policía Federal Argentina, estuvo presente en la conferencia para hablar sobre la extradición de Matías Ozorio. Destacó el profesionalismo de la PNP y expresó su agradecimiento por la investigación que dio con la detención de los dos supuestos feminicidas.

"Hay dos cosas que quiero destacar: el compromiso que han puesto en tomar el caso como propio y por el otro lado, han demostrado tener un profesionalismo destacable, que están a la altura de cualquier otro país. Eternamente agradecido y por último, dejar plasmado que para hacer justicia, para las policías, no hay fronteras".

En desarrollo...