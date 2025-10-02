RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Paro de transportistas: "Las clases en todo Lima son absolutamente normales", asegura MINEDU

El jefe de la Dirección Regional de Educación de Lima (DRELM), Marcos Tupayachi, informó que las clases en "todo Lima" son absolutamente normales, a pesar del paro de transportistas convocado para este jueves 2.

Clases escolares se realizan con normalidad en Lima pese a paro de transportes. (Foto: Composición Exitosa)

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/10/2025

Este jueves 2 de octubre, se realiza un nuevo paro de transportes el cual reclama y exige mayores medidas por parte del actual gobierno para frenar el sicariato y la extorsión que cobra la vida de choferes y cobradores a diario.

Y a pesar de que una parte importante de este sector acató dicha paralización, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), aseguró que las clases escolares en la capital se realizan en completa normalidad.

Noticia en desarrollo...

