Paro de transportistas: "Las clases en todo Lima son absolutamente normales", asegura MINEDU

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 2 de octubre, se realiza un nuevo paro de transportes el cual reclama y exige mayores medidas por parte del actual gobierno para frenar el sicariato y la extorsión que cobra la vida de choferes y cobradores a diario.

Y a pesar de que una parte importante de este sector acató dicha paralización, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), aseguró que las clases escolares en la capital se realizan en completa normalidad.

