'Pequeño J' pasará control de identidad y será recluido en un penal, anuncia Óscar Arriola

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Policial

El jefe de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, anunció que Tony Valverde, alias 'Pequeño J' tendrá una audiencia este viernes 3 de octubre, para someterse al control de identidad con fines de extradición.

Posteriormente, será recluido en un establecimiento penitenciario. "Después de ello, se esperarían 60 días para que vengan los documentos formales de extradición", precisó.

'Pequeño J' pasará control de identidad

En la conferencia de prensa de este jueves 2 de octubre donde se dio la expulsión de la mano derecha de Tony Valderde, Matías Ozorio, el comandante general PNP, Oscar Arriola, indicó que este viernes 3, el detenido 'Pequeño J' pasará un control de identidad.

"El día de mañana a las 10 en una juzgado en el Sur Chico tendrá una audiencia de control de identidad con fines de extradición", señaló Arriola.

En la audiencia se validará y confirmará la identidad de 'Pequeño J' y luego pasará a un establecimiento penitenciario del INPE. Tras esta identificación, 60 días se esperarían para tener los documentos formales de la extradición desde Argentina.