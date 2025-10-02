Por más de 8 horas sin agua: Corte afectará a estos distritos de Lima el viernes, 3 de octubre

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anuncia cortes programados del servicio en algunos distritos de Lima Metropolitana, por lo cual, recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones del caso para este viernes, 3 de octubre. Conoce en esta nota en qué horario se realizará la interrupción temporal del recurso hídrico.

¿En qué distritos será el corte de agua?

La empresa estatal de Sedapal garantiza que millones de personas tengan acceso a agua potable segura y servicios de saneamiento, lo cual es esencial para la salud pública, la vida diaria y el desarrollo sostenible. Es por ello, que a través de su canal de difusión de WhatsApp anunció que realizarán trabajos de mantenimientos para evitar emergencias futuras.

Para realizar esas labores técnicas deberán cortar el agua en algunos distritos de la capital, por lo que pide la comprensión de la ciudadanía. A continuación te revelamos las zonas afectadas.

Sin agua en Ate

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 182.

Áreas afectadas: A.H. Huaycán Zona N, UCV-177, UCV-177B, UCV-177C, UCV-175B, UCV-175C, UCV-177, UCV-176, UCV-176B, UCV-174, UCV-174B, UCV-174C, UCV-175, UCV-179, UCV-179B, UCV-179C.

Interrupción del servicio en Lurigancho

Asoc. Lotización Cajamarquilla. Cuadrante: Asoc. Señor de Exaltación, Prog. de Viv. El Bosque 1ra Lotización Urb. Nivería, Asoc. El Haras El Huayco Huachipa, Prog. de Viv. Mantaro, Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa, Prog. de Viv. El Sol de Chambalá 1ra etapa, Asoc. San Francisco de Chambalá, Los Rosales de Chambalá, Lotización Curva de Chambalá, Asoc. Los Portales de Nivería. Horario de corte: Desde las 12 m. a 11:50 p.m.

Desde las 12 m. a 11:50 p.m. Sector 134.

Motivo: Limpieza de reservorio.

En SJM e Independencia

Se reveló que el corte de agua también se dará en el distrito de San Juan de Miraflores desde las 8:00 hasta las 8:00 p.m. en el sector 305: A.H. Sol de los Milagros; por limpieza de reservorio.

Por otro lado, en Independencia la suspensión temporal del servicio será desde el mediodía hasta las 8:00 p.m. en el A.H. Comité Unificado Villa Canta, A.H. Pampa de la Independencia, P.J. El Progreso, U. Pop. Independencia. Sector 333.

En resumen, la empresa Sedapal reportó que este viernes, 3 de octubre, realizará cortes programados del servicio de agua potable en al menos cuatro distritos de la capital. Para mayor información puedes comunicarte al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.