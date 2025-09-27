Paraguay se niega a entregar a Perú los celulares incautados a 'El Monstruo', según ABC Color: "Hay desconfianza"

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Policía de Paraguay se negaría a entregar los cuatro celulares incautados a Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', porque teme que Perú no maneje adecuadamente la información contenida en los dispositivos del criminal sindicado como cabecilla de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte', advierte el medio ABC Color.

Disputa por celulares del criminal 'El Monstruo'

El 24 de septiembre, en un operativo ejecutado bajo estricto hermetismo, la policía de Paraguay logró la captura de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', uno de los criminales más buscados, no solo por Perú, sino también por Brasil, México y EE. UU.

Pese a que su detención en la ciudad de San Lorenzo fue una noticia de gran impacto, debido a que es acusado por delitos violentos y del manejo de una red de extorsión y sicariato, 'El Monstruo' sorprendió al confirmar que recibía información directa de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para evitar ser capturado y tildó a dicha entidad como "corrupta".

Ante este marco que pone en serios aprietos a nuestra policía, el medio ABC Color reveló que los agentes del orden de Paraguay no solo incautaron la cédula del delincuente, sino también 4 celulares que probablemente contendría conversaciones con las autoridades policiales de Perú, que él mismo reconoció era su principal arma de protección.

¿Policía paraguaya desconfía de autoridades peruanas?

'El Monstruo' ya se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, un penal de máxima seguridad, situado en la ciudad de Emboscada, a 48 kilómetros de Asunción, para cumplir la orden de prisión preventiva mientras se define la vía en que retornará al Perú: extradición o expulsión.

Sin embargo, surgiría un contratiempo, no por su traslado en sí, sino por los dispositivos que policías paraguayos de la Unidad Especial de Inteligencia (SIU), oficina de élite manejada por la DEA de EE. UU. calificada como "incorruptible", incautaron a Erick Moreno.

Pues según la prensa de ese país, si bien los agentes recibieron el pedido de la Policía de Perú para la entrega de esos equipos, existiría una desconfianza sobre qué puedan hacer las autoridades con la información que encuentren en medio de las investigaciones.

"La extracción de datos de los teléfonos se haría en Asunción y solo el resultado se enviaría a Lima", informó el periodista Iván Leguizamón, conductor de ABC TV Paraguay, en su cuenta de X.

Celulares de 'El Monstruo' revelarían conexiones policiales

La postura de la policía paraguaya de no entregar los celulares incautados a 'El Monstruo' a Perú, también se daría en el marco de la seria acusación de que nuestras autoridades recibieron información de inteligencia limitada en la operación de la detención por temor a posibles filtraciones, dado que "cada vez que se solicitaba información a Perú, el sospechoso recibía el aviso casi de inmediato".

Asimismo, el medio ABC Color también detalla que estos aparatos permanecerían bajo custodia de policía paraguaya porque serían claves para rastrear posibles conexiones policiales en Perú, dado las sospechas de protección que el detenido confirmó haber recibido en Lima.

Es así como la prensa paraguaya afirma que la Policía de su país se negaría a entregar a Perú los cuatro celulares incautados a Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, por desconfianza, pues bien, el propio detenido reconoció que estos dispositivos podrían contener datos de autoridades policiales corruptas.