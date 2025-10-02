Paro de transportes: Defensoría del Pueblo llega hasta comisaría para conocer proceso legal de los detenidos

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de que más de 15 transportistas fueran detenidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por presuntamente haber pinchado llantas de vehículos que no acataron el paro convocado, personal de la Defensoría del Pueblo llegó hasta la dependencia policial para conocer el proceso de los retenidos.

Transportistas permanecen detenidos

Son 17 los transportistas que fueron detenidos por parte de la Policía Nacional del Perú y trasladado hasta la Comisaría de Puente Piedra, ello durante el recorrido que venían realizando en la Panamericana Norte.

Las autoridades sostienen que estas personas realizaban disturbios, pues existieron buses de que no acataron el paro, por lo tanto cuatro unidades: Dos de Etuchisa, uno del Anconero y otro de Sesosa sufrieron ataques, pues desinflaron algunos de sus neumáticos.

A la dependencia policial llegaron representantes de la Defensoría del Pueblo para conocer el estado legal de estas personas. Soledad Rodrigues, vocera de la institución brindó a Exitosa más detalles al respecto.

"Son 17 en total, ya no son en calidad de retenidos, sino de detenidos, se les está imputando algunos delitos, disturbios entre otros, pero esto ya será parte de la investigación por parte de la Fiscalía Penal de turno al cual ya se le ha hecho de conocimiento", señaló.

Aseguró que se ha pedido celeridad en el proceso para que el fiscal se constituya y finalmente como persecutor del delito se va a evaluar si varía la condición de detenido. La Defensoría del Pueblo invocó a la aceleración del informe para que estas personas no permanezcan las 48 horas de ley en el lugar.

Entre los detenidos cinco son mujeres y 12 son varones, ellos denunciaron ante la representante haber sido víctimas de maltratos y de engaño al no haber sido informados que han resultado en calidad de detenidos.

Más de 70% de empresas acataron el paro

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, aseguró que más del 70% de compañías de transporte público han acatado el paro convocado para este jueves 2 de octubre.

"Puedo asegurar, y seguramente se va a evidenciar con los reportes que se van a tener, es que más del 70% ha paralizado (...) más de lo que nosotros como gremio representamos y habíamos convocado a este paro", informó.

Asimismo desmintió la versión del Gobierno que asegura que el 80% de transportistas salió a trabajar durante el paro, esta misma fue brindada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, y la propia Policía Nacional del Perú.

En este contexto se detuvo a 17 transportistas que se movilizaban en la Panamericana Norte, por ello la Defensoría Acudió para exhortar a acelerar el proceso. A estos ciudadanos se les acusa de cometer actos vandálicos en contra de buses de empresas que no acataron el paro.