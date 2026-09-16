Gino Blanco propone cámaras de grado militar y nuevas comisarías para frenar el crimen en San Juan de Lurigancho

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de las propuestas electorales rumbo a los comicios municipales, el candidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho por Acción Popular, Gino Blanco, expuso un plan de seguridad enfocado en la prevención y la fiscalización tecnológica.

En diálogo con Exitosa, el aspirante planteó la implementación de un sistema de vigilancia avanzada para combatir la delincuencia común y las redes de extorsión que afectan gravemente al distrito más poblado del país, donde gremios de transportistas, comerciantes y vecinos padecen un constante clima de intimidación criminal.

Tecnología de grado militar y monitoreo en tiempo real

La medida central expuesta por Blanco contempla la instalación estratégica de cámaras equipadas con software de reconocimiento facial y lectura de placas vehiculares con estándares de grado militar.

Según explicó el candidato, la ventaja de esta tecnología radica en su capacidad de respuesta inmediata: al detectar a un sujeto requisitoriado o un vehículo con placa clonada, el sistema emitirá una alerta automática a la unidad policial más cercana. Este mecanismo busca permitir que las fuerzas del orden intervengan de manera preventiva antes de que se cometan nuevos delitos en la vía pública.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | En entrevista para Exitosa, el candidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho por Acción Popular, Gino Blanco, señaló que para combatir la delincuencia en el distrito colocará cámaras de reconocimiento facial y placas de grado militar. Agregó que... pic.twitter.com/uEppHxG74J — Exitosa Noticias (@exitosape) September 17, 2026

Esta propuesta tecnológica busca hacer frente a un escenario crítico de criminalidad organizada en la jurisdicción. San Juan de Lurigancho se ha consolidado en los últimos meses como el punto con mayor concentración de denuncias por extorsión e inseguridad en Lima Metropolitana, afectando severamente el desarrollo económico local y la tranquilidad diaria de la población.

Ante este panorama, Blanco argumentó que la prevención mediante patrullaje inteligente y monitoreo digital es el único camino sostenible para desarticular a las bandas que operan impunemente en diversas zonas del distrito.

Infraestructura policial y el problema del serenazgo

Para respaldar la operatividad de estas herramientas en las calles, Blanco subrayó que la tecnología debe ir de la mano con un incremento real del personal en campo. Por ello, anunció que promoverá la edificación de nuevas comisarías dentro de la jurisdicción y la firma de convenios estratégicos con el Ministerio del Interior (MININTER) con el fin de asignar un mayor número de efectivos policiales de forma permanente a la zona.

Asimismo, el postulante de Acción Popular lanzó un duro diagnóstico sobre el estado actual del resguardo municipal. Señaló que la administración vigente cuenta con alrededor de 500 agentes de serenazgo, una cifra que consideró dramáticamente insuficiente para atender a un territorio con más de 1.2 millones de habitantes.

En ese sentido, Blanco enfatizó la urgencia de fortalecer la central de monitoreo, ampliar el cuerpo de serenos y coordinar patrullajes unificados con la Policía Nacional para recuperar la paz en el distrito.