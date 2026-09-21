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¿Héctor Cúper dejará Universitario?: esto dijo la administración crema tras caer ante Deportivo Garcilaso

Esto fue lo que dijo la administración crema tras la goleada 4-0 ante Deportivo Garcilaso. Franco Velazco se pronunció sobre las decisiones que tomó el club.

Garcilaso goleó a Universitario en Cusco.
Garcilaso goleó a Universitario en Cusco. (Composición Exitosa)

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 21/09/2026

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Universitario de Deportes sufrió una contundente derrota por 4-0 ante Deportivo Garcilaso en Cusco, resultado que le hizo perder el primer lugar del Torneo Clausura. Tras el partido, surgieron dudas sobre la continuidad de Héctor Cúper, pero la administración crema descartó una salida inmediata.

Franco Velazco confirmó continuidad de Cúper

Franco Velazco, administrador de Universitario, fue consultado sobre el futuro de Héctor Cúper luego de la goleada sufrida ante el club Deportivo Garcilaso en el Cusco. El directivo descartó que el resultado haya generado una decisión para cambiar al entrenador durante el campeonato.

"No de ninguna manera. No va por ahí", pronunció el dirigente crema en entrevista con L1Max. 

Velazco también señaló que Universitario mantiene firme el objetivo de alcanzar sus metas al final de la temporada. Según sus declaraciones, el trabajo para corregir lo ocurrido corresponde al comando técnico y a los futbolistas durante las próximas semanas.

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El resultado en Cusco fue la segunda derrota de Héctor Cúper desde su llegada a Universitario. El técnico argentino acumula 14 partidos dirigidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, con siete victorias, cinco empates y dos derrotas en su registro con el cuadro crema.

Universitario perdió el liderato del Clausura

La goleada permitió que Deportivo Garcilaso recuperara el primer lugar del Torneo Clausura 2026. El conjunto cusqueño marcó cuatro goles durante el encuentro y dejó a Universitario con 20 puntos, dos menos que su rival, que pasó a encabezar la clasificación.

Tras el partido, Cúper realizó una autocrítica sobre el rendimiento mostrado por sus dirigidos. El entrenador reconoció que el equipo tuvo dificultades durante el compromiso y señaló que el resultado dejó aspectos que deberán ser trabajados durante el receso.

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Universitario tendrá ahora un periodo sin partidos oficiales antes de regresar a la competencia. El siguiente encuentro del equipo crema está programado frente a Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura, el sábado 10 de octubre en el Estadio Monumental.

Con este panorama, Héctor Cúper continuará como entrenador de Universitario, mientras el club mantiene su objetivo para el cierre de temporada. La goleada ante Deportivo Garcilaso significó la pérdida del liderato del Torneo Clausura, pero no provocó, según la administración, un cambio en el comando técnico.

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