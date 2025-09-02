Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia: "Puede haber una reacción de su país", advierte excanciller

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay advirtió que podría haber un reacción de Indonesia tras el asesinato del diplomático de la embajada del país asiático en el Perú, en el distrito de Lince.

Asesinato de diplomático indones podría tener una reacción

El internacionalista explicó que debido a cómo se dio el asesinato del funcionario indones, el país asiático podría reaccionar ante lo sucedido haciendo exigencias al Perú.

"El asesinato de un miembro de la misión diplomática, desnuda al mundo entero, comprenderás que es un diplomático de un país importante del Asia y la manera de cómo ha muerto. Entonces, puede haber una reacción de Indonesia, hay que tener mucho cuidado y aquí la Cancillería tiene que manejar con mucha precisión el trato", señaló.

Asimismo, manifestó que es importante esclarecer lo sucedido, hallando lo móviles de su muerte y es necesa que el Ministerio de Relaciones Exteriores esté apegado a los trabajos policiales para seguirlos conforme su avance. Además, recomendó que se de todas las facilidades a la misión diplomática de Indonesia para evitar una crisis entre las relaciones de ambos países.

Funcionario tenía 5 meses en el Perú

La víctima fue identificada como Zetro Leonardo Purba, de 40 años, quien tenía tan solo cinco meses en el Perú. El ataque se registró cuando regresaba a su domicilio manejando su bicicleta, sin notar que los criminales lo esperaban fuera del edificio, ubicada en la avenida César Vallejo, según confirmó la PNP.

"Es el primer hecho de sicariato que tenemos el presente año en el distrito, se desconoce cuáles hayan sido los móviles que hayan propiciado, pero no se descarta que haya sido un ajuste de cuentas. Estamos la división de homicidios, la DEPINCRI de Jesús María están realizando las indagaciones", sostuvo el comandante Daniel Guivar.

Según las primeras indagaciones policiales, los autores del crímen serían de nacionalidad extranjera, pues testigos detallaron características físicas que lo han podido corroborar. La víctima fue trasladada hasta un centro médico cercano en donde se confirmó su desceso.

La policía sostiene que se trataría de un caso de ajuste de cuentas, debido a la forma en la que los presunto sicarios ejecutaron el hecho. Lamentablemente, el hombre había llegado al país junto a su esposa y sus tres hijos menores de edad. Desafortunadamente, al momento del ataque, su pareja se encontraba esperandolo en el ingreso del edificio, siendo testigo del fatal crimen.

Es en este contexto que, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay advirtió que podría haber alguna reacción tras el asesinato del diplomático indonés.