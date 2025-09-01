Cámaras de seguridad captan preciso instante del asesinato de funcionario de embajada de Indonesia en Lince

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra 3 de la avenida César Vallejo registraron los precisos instantes en que dos sujetos en moto esperaban al funcionario de la embajada de Indonesia en el Perú, Zetro Leonardo Purba (40), antes de acribillarlo frente a su domicilio en el distrito de Lince. El hecho ocurrió la noche del lunes 1 de septiembre y ha conmocionado a la comunidad diplomática y vecinal.

En las imágenes se observa cómo los presuntos sicarios permanecen estacionados cerca del edificio, vigilando la llegada del diplomático, quien retornaba a su vivienda tras cumplir sus funciones en la sede diplomática.

Apenas se detuvo frente al inmueble con su bicicleta, los delincuentes abrieron fuego sin reparo y luego escaparon a toda velocidad en la motocicleta, dejando a la víctima gravemente herida.

El funcionario fue trasladado de inmediato a la clínica Javier Prado, donde los médicos intentaron salvarle la vida, pero se confirmó su deceso minutos después del ataque.

#LOÚLTIMO Precisos momentos en que trabajador en la embajada de Indonesia fue as3's1nd0 en Lince. Dos sujetos lo esperaban y luego huyeron en una moto. https://t.co/KZ8P79XqHs pic.twitter.com/tw6cdA0rXR — Roger García (@RogerAderly) September 2, 2025

Policía investiga posible ajuste de cuentas

El mayor PNP Daniel Guivar informó que este es el primer hecho de sicariato ocurrido en Lince durante el 2024.

"Es el primer hecho de sicariato que tenemos el presente año en el distrito, se desconoce cuáles hayan sido los móviles que hayan propiciado, pero no se descarta que haya sido un ajuste de cuentas. Estamos la división de homicidios, la DEPINCRI de Jesús María están realizando las indagaciones", sostuvo el comandante.

Asimismo, agregó que, "por las características físicas que hemos podido identificar en las cámaras de seguridad, son ciudadanos extranjeros. Él mostraba signos vitales, inmediatamente ha sido derivado a la clínica Javier Prado y ahí han confirmado su deceso".

Las autoridades han desplegado operativos en distintos puntos de la capital para ubicar a los responsables, mientras los videos obtenidos en la zona se convierten en pieza clave para reconstruir el recorrido de los atacantes y confirmar su identidad.

Víctima deja esposa e hijos en Lima

Zetro Leonardo Purba había llegado al Perú hace apenas cinco meses para cumplir funciones diplomáticas. Vivía en el edificio frente al cual fue atacado, junto a su esposa y sus tres menores hijos. Según vecinos, era habitual verlo movilizarse en su bicicleta todos los días hacia la embajada.

Su esposa fue testigo directo del ataque, pues lo esperaba en la entrada del inmueble. La escena ocurrió a pocos metros del parque Ramón Castilla, una zona transitada por familias y comercios, lo que aumenta la indignación vecinal por la violencia criminal en espacios públicos.

La Policía ha cercado el frontis del edificio para continuar con las pericias y recoger más evidencias. El crimen en Lince ha puesto en alerta a las autoridades locales y al cuerpo diplomático, mientras la investigación avanza con la hipótesis de que los responsables son sicarios extranjeros que planificaron el ataque con antelación.