Zetro Leonardo: Fiscalía inicia investigación preliminar por homicidio contra funcionario de la Embajada de Indonesia

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público abrió investigación preliminar por el asesinato de Zetro Leonardo Purba, funcionario de la Embajada de Indonesia en Perú, abatido la noche del lunes 1 de septiembre en Lince.

Las cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos (cuadra 3 de la Av. César Vallejo) grabaron los precisos momentos del homicidio, Tras esperarlo en los exteriores de su domicilio, dos sujetos abordo de una motocicleta le dispararon a quemarropa, quitándole la vida en el acto y dándose a la fuga con destino desconocido.

Diligencias fiscales

A través de sus plataformas oficiales, la Fiscalía informó que el fiscal provincial Pedro Nicho Suyón, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince (Primer Despacho), realizó el levantamiento del cadáver en una clínica local y la inspección técnico criminalística en el lugar donde ocurrieron los hechos.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía

inició investigación preliminar tras la muerte de un funcionario diplomático de la embajada de Indonesia, quien fue asesinado en la puerta del edificio de su vivienda, en el distrito de Lince.



✅ El fiscal provincial Pedro Nicho Suyón, de la Segunda... pic.twitter.com/GBvee63pEk — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 2, 2025

Asimismo, dispuso que personal policial de la División de Homicidios recabe la declaración testimonial de la esposa del occiso, así como otras diligencias urgentes e inaplazables para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Cabe señalar que, para la Policía Nacional del Perú, el trágico hecho podría corresponder a un posible ajuste de cuentas. Asimismo, el mayor PNP Daniel Guivar, indicó, que luego de verificar las cámaras de seguridad han podido verificar que los delincuentes son de nacionalidad extranjera, "según sus características".

Ministro de Asuntos Exteriores lamenta el deceso

El Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Menlu Sugiono, lamentó la muerte de Zetro Leonardo Purba. Asimismo, instruyó al embajador indonesio en Perú, Ricky Suhendar, a que monitoree el caso y logre la repatriación a su país del cuerpo del desaparecido funcionario.

"Yo, como líder del Ministerio de Relaciones Exteriores, sentí un profundo dolor. Hemos transmitido al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la policía local para investigar este caso a fondo", dijo en un video subido en Instagram.

Del mismo modo, confirmó que mantuvo comunicación directa con la esposa de Zetro Leonardo Purba y con el embajador de Indonesia en el Perú. Además, aseveró que se harán carga de la educación de los tres hijos del funcionario acribillado, a quien lo recordó como "un empleado lleno de dedicación". "Para su familia también estamos comprometidos a poder cuidar", sostuvo.

De esta manera, el Ministerio Público inicia diligencias para identificar y posteriormente capturar a los asesinos del funcionario indonesio, Zetro Leonardo Purba, cruelmente asesinado la noche del 1 de septiembre en el distrito de Lince cuando estaba llegando a su domicilio.