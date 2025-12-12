Asociación Peruana de Hemofilia denuncia desabastecimiento de Factor VIII y IX: "No tengo mi tratamiento"

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación Peruana de Hemofilia, Joseph Alcarraz, denunció el desabastecimiento de Factor VIII y IX a nivel nacional y señaló que como paciente no recibe su tratamiento desde septiembre.

¿Qué es la hemofilia?

Según detalló Alcarraz, la hemofilia es una condición que resulta en un desorden de la coagulación y es hereditario. Aquellos que lo padecen, es porque su sistema no produce una proteína conocida como el facto VIII o el IX, que son los más conocidos, aunque hay quienes tienen deficiencia de otros.

"Al no tener esta proteína nuestra sangre no coagula, al no coagular si sufrimos cortes o golpes, sufrimos sangrados más tiempo de lo normal, porque estos sangrados no paran", precisó.

Es decir, toda persona sangra al moverse, lo que se califica como micro sangrados que finalmente se cierran por las proteínas que tiene el cuerpo, pero en el caso de las personas que padecen de hemofilia tienen esos micro sangrados que se vuelven sangrados fuertes y, posteriormente, hemorragias internas. Joseph Alcarraz carece del factor IX y debido a los constantes desabastecimientos su cuerpo ha sufrido las consecuencias.

"El problema más grave es que esta sangre desgasta el cartílago, entonces a mis 32 años (...) mis articulaciones ya son como si fueran de una persona de 60 años. Tengo artrosis en grado 4", reveló.

Ineficiencia en compras en medicamentos

La única forma de que los pacientes con hemofilia no sufran los sangrados en mención es que les aplique la proteína que les falta, el factor VIII o IX para controlar la carencia de este. Otro caso es el del hijo de Karen Galarreta, cuyo menor tiene hemofilia tipo A y carece del factor VII en su sistema.

"Su condición es más severa, porque tiene difícil acceso venoso, eso que quiere decir, que no le encuentran para las aplicaciones de las inyecciones. Entonces lo que sería inyectarle cada día, lo que sería una inyección, se vuelven 6, 7 porque no le encuentran venas", detalló, el presidente de la asociación.

En su caso, se recomiendo el medicamento Emicizumab que se ha solicitado por el médico tratante del menor, pero no está a disposición del paciente pese a la gravedad de su caso pese a que lo pide hace meses. Sin embargo, las autoridades de salud no dan respuesta, exponiendo a riesgo a los pacientes de hemofilia.

Es por ello que el presidente de la Asociación Peruana de Hemofilia, Joseph Alcarraz, denuncia el desabastecimiento del facto VIII y IX vital para los pacientes de hemofilia.