Este grupo no necesitará cita para sacar el pasaporte electrónico, según Migraciones

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se acaban las largos colas para obtener el pasaporte. La Superintendencia Nacional de Migraciones oficializó la modificatoria a su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), a fin de, dejar de exigir el requisito de cita virtual o presencial para la obtención del mencionado documento.

Con la Resolución de Superintendencia N.º 000150-2025-MIGRACIONES, publicada este viernes 12 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano, los adultos mayores serán los grandes beneficiados con la simplificación del procedimiento administrativo.

¿Desde cuándo entra en vigencia?

De acuerdo con el artículo de la resolución en mención, desde el 2025, las personas de 70 años a más, ya no necesitarán de la cita virtual o presencial para la expedición del pasaporte electrónico ordinario.

Del mismo modo, el cronograma aprobado por Migraciones establece que la mencionada figura también se aplicará para otros rangos de edad. En ese sentido, la entidad adscrita al Ministerio del Interior señala que desde del año 2027, los adultos mayores de 65 años a más tampoco requerirán de hacer colas y desde el 2028, la misma disposición será aplicable para las personas de 60 años a más.

Según la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad, las modificaciones son "jurídicamente viables" y buscan facilitar los trámites, reducir cargas y mejorar la atención de la ciudadanía, principalmente las personas adultas mayores.

¿Cómo acceder a una cita rápida y sin intermediarios?

El proceso de programación es completamente virtual y no requiere la contratación de 'terceros'. Tras efectuar el pago de S/ 120.90 bajo el código 01810, los usuarios deben ingresar a la plataforma citaspasaporte.migraciones.gob.pe para elegir sede, fecha y hora de atención.

Migraciones señaló que la disponibilidad es amplia en Lima y que en varias agencias existen turnos para ser atendidos el mismo día, entre las 8:30 a. m. a 8:30 p. m., lunes a domingo, en las siguientes sedes:

Agencia de Atención al Ciudadano Surco - C.C. Jockey Plaza (Surco)

Centro MAC Lima Norte - C.C. Mallplaza Comas (Comas)

Migracentro Primavera - C.C. Real Plaza Primavera (San Borja)

Centro MAC Lima Este - C.C. Mall Aventura (Santa Anita)

Centro MAC Ventanilla - sede municipal (Ventanilla)

Centro MAC Lima Sur - C.C. Open Plaza Atocongo (San Juan de Miraflores)

Migracentro Villa María - C.C. Real Plaza Villa María (Villa María del Triunfo)

Migracentro Puruchuco - C.C. Real Plaza Puruchuco (Ate)

Para el caso de provincias, las citas también están disponibles en las oficinas regionales de Migraciones en Áncash, Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huánuco, Huancayo, Ica, Iquitos, Puerto Maldonado, Puno, Piura, Tacna, Tarapoto, Trujillo, Tumbes y Ucayali. Sus horarios pueden verificarse en el portal institucional www.migraciones.gob.pe.

De esta forma, Migraciones busca brindar más facilidades para obtener el pasaporte, haciendo especial énfasis en los adultos mayores, quienes empezarán a dejar de hacer colas para obtener el tan importante documento.