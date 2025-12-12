INPE redobla la seguridad del penal Castro Castro tras hallar un artefacto presuntamente explosivo en la puerta

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la madrugada de este viernes 12 de diciembre, personal de seguridad del penal Castro Castro halló un artefacto aparentemente explosivo en forma de granada en los exteriores del recinto. Ante ello, el INPE anunció medidas de seguridad.

A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre este hallazgo, detallando que el artefacto estaba cubierto con una cinta de embalaje. También se encontraron dos papelógrafos con escritos y un chaleco.

"De inmediato, autoridades del penal comunicaron a la Policía Nacional del Perú y a efectivos de la UDEX para que se hagan presentes en el lugar y realicen las diligencias de ley", señalaron.

Ante la amenazante situación, el INPE rechazó enérgicamente estos actos, que buscan "amedrentar la lucha contra la extorsión desde los penales".

🔴 El INPE informa su rechazo a las acciones que busquen amedrentar la lucha contra la extorsión desde los penales. pic.twitter.com/VKJNHlMhvb — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) December 12, 2025

Se mantienen en constante alerta

Según la entidad, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), dicha área del establecimiento penitenciario fue "aislada" con el fin de resguardar la seguridad de los vecinos y del penal. También se informó que el Ministerio Público ya tiene conocimiento del hecho.

INPE tomó medidas preventivas y anunció que ha redoblado la seguridad externa del penal y que se mantiene en "constante alerta ante cualquier situación que atente contra la seguridad de los penales a nivel nacional".

Finalizaron el comunicado reafirmando su compromiso con la lucha contra la extorsión y criminalidad organizada, anunciando que continuarán realizando operativos en los establecimientos penitenciarios, pese a las constantes amenazas en contra de la entidad.

Jefe del INPE denuncia amenazas de muerte por requisas

En exclusiva con Exitosa, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, denunció que viene recibiendo amenazas de parte de delincuentes que le exigieron dejar de realizar requisas en los penales para no atentar contra su vida y la de su familia.

Paredes dialogó con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, brindó más detalles de cómo es que iniciaron estas amenazas contra la vida de su familia y la suya propia.

"El martes pasado, hace más de una semana, recibí dos llamadas, en las dos amenazando contra mi vida con insultos, improperios y todo lo que es una amenaza y además de eso, me decían que era producto de las requisas, que deje de hacer las requisas, que ya no las haga", reveló.

Los sujetos que vienen intentando intimidar al titular del INPE, no contentos con las llamadas, continuaron enviando mensajes amenazantes con las mismas intensiones. "Me dijeron que ya pare, que baje mis revoluciones".