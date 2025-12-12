RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Comunicado oficial

Gripe H3N2: Minsa activa protocolos de vigilancia a peruanos que viajen a EE.UU. y Europa a fin de año

Ante el flujo de viajeros por fin de año, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que implementará protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos de gripe H3N2.

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/12/2025

El hemisferio norte del planeta vive un acelerado brote del virus de la gripe A H3N2, desbordando hospitales de países como Estados Unidos y Reino Unido. En medio del incremento de pacientes con infecciones respiratorias en el Perú, el Minsa ha dispuesto medidas.

La propagación anticipada de la variante K de la llamada "Súper Gripe" ha tomado desprevenidos a los especialistas médicos en Europa, América del Norte y Asia. Ante ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha activado una alerta epidemiológica

Mientras tanto, en el Perú, se ha registrado un incremento del número de pacientes que presentan infecciones respiratorias en los hospitales y postas médicas en los últimos dos meses, generando alarma ante la posible llegada del virus al país.

¿Hay riesgo de contagio de gripe H3N2 en Perú?

Frente a esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado oficial este jueves 11 de diciembre, donde aclaran que el riesgo de brotes de influenza A H3N2 es de leve a moderado actualmente y que Perú aun no está en riesgo.

Gripe en Perú: Aumentan casos de infecciones respiratorias mientras se propaga el virus de la gripe H3N2 en el mundo
"El virus circula en el hemisferio norte (Europa y EE.UU.) por su temporada invernal. Sin embargo, en nuestra región el clima cálido limita su propagación masiva. A la fecha, este subclado no ha sido identificado en Sudamérica", explicaron.

Sin embargo, como medida preventiva, el organismo estatal dispuso la activación de protocolos de vigilancia a peruanos que decidan viajar a países del hemisferio norte por festividades de fin de año.

"Ante el flujo de viajeros por fin de año, el Minsa ha activado los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados y ha organizado los servicios de salud para una respuesta oportuna", anunciaron.

Respecto a las vacunas contra este mal, el Minsa señaló que las inmunizaciones actuales sí tienen la capacidad de proteger contra la hospitalización y cuadros graves. Para grupos vulnerables, su aplicación es vital.

Pese a que descartan que la gripe H3N2 conlleve una gravedad mayor en su subclado K, indicaron que monitorean permanentemente la situación internacional en coordinación con la OMS para adoptar las medidas correspondientes.

Recomendaciones a la población

Ante la situación, el Ministerio de Salud ha dispuesto las siguientes recomendaciones:

  • Los menores de 5 años, mayores de 60 y pacientes con comorbilidades deben vacunarse contra la influenza en los establecimientos de salud más cercanos.
  • Ante las aglomeraciones propias de las festividades de fin de año, se insta a mantener el lavado de manos, usar mascarilla si presenta síntomas respiratorios y evitar acudir a reuniones si se siente enfermo.
  • Quienes retornen de Europa o EE.UU. deben estar alertas a síntomas respiratorios y acudir al establecimiento de salud más cercano mencionando su historial de viaje.

