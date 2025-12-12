Famoso INFLUENCER incendió su auto para ganar seguidores: Podría ir a PRISIÓN hasta por 6 años

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un reconocido youtuber e influencer se encuentra en la mira de la justicia. Pues bien, se reveló que tras la difusión de videos incendiando autos lujosos y objetos de alto valor para ganar reacciones y visualizaciones, podría enfrentar hasta 6 años de cárcel.

Youtuber podría ir a la cárcel, ¿por qué?

El creador de contenido Cody Detwiler, conocido en YouTube como WhistlinDiesel, sobresalió en el mundo digital con solo 27 años de edad y con más de 10 millones de suscriptores. Sus videos compartidos son característicos porque el joven se dedica a destruir vehículos y objetos de alto valor en nombre del entretenimiento.

Sin embargo, en 2023 se puso en el 'ojo de la tormenta' con su última grabación titulado "La forma más rápida de perder medio millón de dólares". En ella, el influencer prende fuego a un Ferrari F8 Tributo valuada en USD 400.000 en un campo de maíz seco.

La escena, que él calificaba como una "prueba de durabilidad" y que superó rápidamente los 16 millones de reproducciones, generó gran controversia hasta el punto de enfrentar cargos formales y comparecer ante la justicia del condado de Williamson, Tennessee. Sin embargo, el incendio no es el único aspecto bajo investigación, ya que se le presentó cargos por presunta evasión fiscal en la compra del Ferrari.

Investigado por presunta evasión fiscal

La policía lo acusó de intentar eludir una factura de impuestos de $30,000 del F8 Tributo. Horas más tarde, tras haber pagado una fianza de $20,000, el youtuber apareció en su canal para contar su versión.

"Ellos tienen el ángulo de que esto es evasión de impuestos. No muevan sus registros de Montana a Tennessee. Esto es exactamente lo que quieren y la razón por la que están intentando ir por mí", explicó el influencer.

Sin embargo, la jueza Deana C. Hood impuso restricciones sobre la información que podría difundir públicamente respecto al proceso judicial, autorizándolo únicamente a compartir datos ya disponibles de forma oficial. Si es encontrado culpable, el influencer podría enfrentarse a uno y seis años de prisión y una multa máxima de 3.000 dólares.

A pesar de la polémica y las consecuencias legales, el youtuber considera que la atención generada por el caso ha reforzado el impacto de su presencia en las redes sociales, reforzando su figura como uno de los youtubers más controvertidos del momento.

